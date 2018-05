Meade: No declinaré a favor de Anaya

Puebla.-El candidato presidencial, José Antonio Meade, afirmó que bajo ninguna circunstancia declinará a favor de Ricardo Anaya rumbo a la elección del 1 de julio.

-¿En el caso de que no crezcas no te podrías asociar con Anaya para ganar?, se le preguntó durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión.

Bajo ningún concepto, ninguna circunstancia, con nadie. Nosotros estamos aquí absolutamente convencidos de que somos la mejor alternativa, respondió.

"De que somos la alternativa que le da al País la mayor confianza y que tenemos el mejor proyecto".

Aunque en las encuestas está en el tercer lugar, Meade sostuvo que jugará los "90 minutos", en alusión a la duración de un partido de fútbol.

"Vamos a jugar los 90 minutos y después de los 90 minutos no tenemos ninguna duda de que vamos a ganar. Sigo hasta el final porque creo que soy la mejor alternativa, si no, no hubiera participado", aseveró.

José Antonio Meade. Agencia Reforma

Meade dijo que no desconoce el resultado de las encuestas, aunque subrayó que sólo se trata de una fotografía del momento.

Dijo que las encuestas no definen la elección y que, además de que faltan muchos momentos en el proceso electoral, el entorno va ir cambiando.

"Para eso son las elecciones. Si las encuestas, deja tú ahorita, las encuestas hace cuatro años ya decían que Andrés manuel iban a ganar, de una vez nos ahorrábamos el espacio de comunicación política, nos ahorrábamos el debate, nos ahorrábamos la elección, abundó.

"Y cerrámos el changarro, y sin embargo, no lo hace nadie en el mundo, y por qué no lo hace nadie en el mundo, porque las encuestas no definen la elección, la elección se define como un acto de conciencia y de responsabilidad frente a la boleta".

Al ser cuestionado sobre los cambios en la dirigencia del PRI, Meade se limitó a decir que en los próximos minutos se darán a conocer.

Meade acusó que Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya abusaron del modelo de comunicación política antes del inicio formal del proceso electoral.

Ante empresarios de la industria de la Radio y la Televisión, el candidato del PRI indicó que el primero abusó durante cuatro años y el segundo durante un año y medio.