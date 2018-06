René Juárez: Meade no tiene culpa por políticos corruptos

Ciudad de México.- El presidente del PRI, René Juárez, sostuvo que José Antonio Meade no tiene la culpa por los políticos corruptos que han militado en el partido.

Juárez Cisneros agregó, incluso, que ni siquiera el partido es responsable de ellos.

"El partido, el PRI, como institución política, no es responsable, quien falla son las personas, y quien violente la ley, quien defraude la confianza ciudadana, pues que enfrente la ley y se vaya a la cárcel, quien sea, y nuestro partido ha fijado esa posición muy clara en ese sentido.

José Antonio Meade. Foto Agencia Reforma

"Y yo pregunto: ¿qué culpa tiene Meade?, ¿qué culpa tiene? Ahora, ¿a quién vamos a nombrar? ¿Vamos a nombrar el futuro o el pasado? Vamos a nombrar el futuro, vamos a nombrar el próximo Presidente de los próximos seis años, no hay que equivocarnos", planteó Juárez en una rueda de prensa en Durango.

El ex subsecretario de Gobernación afirmó que el PRI no es una agencia del Ministerio Público, y que quien sostenga acusaciones contra priistas debe presentar pruebas sólidas ante las autoridades.

"Nosotros no somos Ministerio Público, somos un partido político y él (Meade) es un candidato. Si alguien tiene algo que denunciar, que demandar, que lo haga ante las instancias correspondientes, ahí están. Nosotros no somos Ministerio Público y, por supuesto, que quede perfectamente claro que quien acusa tiene la obligación de demostrar sus acusaciones", retó el dirigente partidista.

Juárez afirmó que el abanderado de Todos por México es un hombre honesto al que sus adversarios pretenden "embarrar" con acusaciones sin sustento porque están desesperados.

"Meade es un hombre honorable, pero quieren embarrarlo, porque ya no encuentran por dónde, ya se dieron cuenta que ahí ha ido (avanzando) y la gente se empezó a dar cuenta que es él que tiene que ser Presidente, y entonces ya entraron las descalificaciones y las calumnias, es desesperación, es sentir pasos en la azotea", señaló.

"Eso que dicen, que si la 'casa blanca'... A ver, Pepe Meade ha dicho muy claro que él va a atacar de lleno y de fondo la corrupción, pero lo más importante es que él es un hombre honorable. ¿Por qué Pepe Meade no lo traen en esos ruidos de que si un video, que si andaban arreglando cosas, que si cochupos? ¿Por qué? Porque él es honorable, nada más por eso, ¿por qué no lo acusan de cosas sólidas?, porque no tienen nada con qué acusarlo; que se preocupen los otros", aseveró Juárez.

El senador priista con licencia sostuvo que el hartazgo que viven los mexicanos es un fenómeno mundial.

"¿Hay irritación? Sí. ¿Hay molestia? Sí. ¿Hay hartazgo? Sí. Y somos hartos los que estamos hartos, pero de muchas cosas, ¿eh? No solamente estamos hartos de los políticos que no cumplen, de muchas cosas que pasan en el mundo; es un fenómeno mundial.

"Yo le pido a la gente que serenamente reflexione el voto y que esos 15 segundos, 30 segundos de irritación (frente a la boleta) no se vayan a convertir en seis años de frustración y de arrepentimiento", alertó el dirigente del PRI.