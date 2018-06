Meade: Mi campaña prendió y va arriba

Ciudad de México.- El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, afirmó que su campaña ya prendió y es la única que va subiendo en las preferencias electorales.

"Estamos en los últimos días de la campaña, pero estos últimos días son los más importantes, es donde nuestro mensaje tiene mayor potencia y es cuando los electores están más atentos para comparar", planteó Meade durante un mitin en Los Cabos.

"Y ya lo vimos, y lo vimos claro: hay una campaña que va para arriba y otra que va para abajo, y ésta, que va para arriba, es la que va a ganar. Que no les quepa ninguna duda, esta campaña prendió, está caminando bien y la vamos a ganar", aseguró.

José Antonio Meade. Foto EFE

El ex funcionario federal afirmó que él no predica, sino que ha hecho una campaña con trabajo.

"Los votos son de los que los trabajan, los votos no son de los que no hacen campaña, los votos no son de los que se cuelgan de una sombra, los votos no son de los que predican pero que no han ayudado a nadie en los últimos 20 años. Ustedes me han visto caminar por Baja California Sur, no para predicar, sino para ayudar, y han visto a nuestros candidatos sudar y caminar y hacer campaña, y ahí se ganan las elecciones", advirtió.

"Que a nadie sorprenda el primero de julio cuando ganemos esta elección, que hemos trabajado para hacerlo, porque hemos hecho campaña, porque hemos sudado la camiseta, porque hemos hecho más propuestas y porque tenemos al mejor ejército para ganar".

"¿Cuento con ustedes?", preguntó a sus simpatizantes.

"¡Sí!", le replicaron a coro.

Meade ofreció resolver los problemas de servicios básicos para los sudcalifornianos.

Señaló que, siendo un estado turístico de primera clase, sus pobladores no pueden padecer la falta de recursos en sus viviendas, en hospitales y en escuelas.

"No podemos tener un destino de clase mundial y no resolver el problema de la vivienda y no revolver el problema del agua, y no tener estancias y guarderías de tiempo completo, y no tener escuelas primarias con alimentación y de tiempo completo también, y no tener hospitales que trabajen incluso los fines de semana, que siempre tengan medicinas y que tengan camas suficientes", indicó.

A este destino de clase mundial y a estos trabajadores que lo hacen posible les vamos a hacer justicia. Y habrá un Baja California Sur para todos con vivienda, con agua potable, con inglés, con tecnología en las escuelas.

Sostuvo que, en su Gobierno, se atenderá a los trabajadores locales que sostienen el turismo regional.

"Éste seguirá siendo un destino de clase mundial, pero ocupamos que este destino de clase mundial le ofrezca a quien aquí vive, a quien aquí trabaja, a quien aquí se entrega, para que el destino luzca los mejores servicios, la mejor atención.