Meade asegura que el PRI apelará a legado para ganar

Ciudad de México.- El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que ganará la elección del 1 de julio porque el tricolor saldrá a convencer apelando a su legado como hacedor de instituciones y de programas sociales.

Durante su cierre de campaña, en el Estado de México, el candidato presidencial dijo que, en lo que resta del proceso electoral, el tricolor se presentará ante la ciudadanía con el corazón en la mano y como un partido que sabe transformarse para mejorar la realidad del País.

"Vamos a ganar porque nos vamos a presentar con la frente en alto, corazón en la mano y decirles a los ciudadanos que somos un partido que se transforma para transformar, que se transforma para resolver y con esa convicción y con ese animo damos la cara y pedimos su voto", señaló Meade.

José Antonio Meade. Foto Agencia Reforma

En la Plaza de los Mártires de la Ciudad de Toluca, y arropado por al menos cinco secretarios de Estado, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, Meade dijo que el tricolor le recordará a la ciudadanía que es el partido que ha creado instituciones, que ha delineado la política social del País y que le ha apostado a la estabilidad.

Acompañado por sus tres hijos y su esposa, Juana Cuevas, el aspirante presidencial aseguró que el tricolor es el partido que defiende la educación pública y la generación de empleos.

"Aquí están los que saben trabajar en equipo, los que defienden la educación pública, los que han construido instituciones de educación superior autónomas, los que han propuesto programas sociales que acompañan y ayudan a salir adelante y los vamos a fortalecer", indicó.

Aquí están quienes han trabajado por la estabilidad, con responsabilidad, los que han generado empleos que vamos a conservar, y que vamos a buscar que tengan mejores salarios. Con ese legado salimos a la calle y vamos a ganar.

El ex Secretario de Desarrollo Social ofreció encabezar un gobierno honesto y advirtió que, quien no puede ver a los ojos a sus hijos, no tendrá cabida en su eventual administración.

"Vamos a encabezar un gobierno honesto, honorable, haciendo gala de los valores que aquí están hoy reunidos. El que no pueda ver a los ojos al ciudadano, el que no pueda ver a los ojos a sus hijos no tiene nada que hacer aquí ni con nosotros", afirmó.

Meade reconoció la labor del líder nacional del tricolor, René Juárez Cisneros quien, dijo, tomó las riendas del partido en un momento difícil y no sólo dignificó al priismo sino a cada uno de sus militantes.

Ante 40 mil personas -según organizadores- congregadas en la plaza principal de la ciudad de Toluca, el candidato presidencial saludó a Juárez Cisneros. Y señaló que hacerlo es saludar a un priismo orgulloso de sus orígenes.

"Quiero agradecerle mucho a René Juárez. Tomó la conducción del partido en un momento complicado, y con ello reivindicó a cada seccional, a cada liderazgo del manzana, a cada priista que ha salido a hacer campaña y a ganar. Saludo a René Juárez porque saludarlo a él es saludar a este priismo orgulloso y listo para ganar", expresó.

Meade aseguró que el evento de este domingo en el Estado de México, el emblemático bastión priista, no es ningún cierre de campaña.

El ex funcionario federal sostuvo que el cierre de su campaña será el 1 de julio, cuando gane la elección.

A Meade lo acompañaron los Secretarios José Narro, de Salud; José Antonio González Anaya, de Hacienda; Enrique de la Madrid, de Turismo, y Gerardo Ruiz Esparza, de Comunicaciones, así como el Canciller Luis Videgaray.