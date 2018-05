Ningún país ha sustituido la elección por encuesta

Culiacán, Sinaloa.- En ningún país donde los gobernantes son elegidos por medio de un proceso democrático las jornadas electorales son sustituidas por las encuestas, que son utilizadas por los partidos políticos y los equipos de campaña para analizar tendencias, armar estrategias y hacer ajustes y movimientos, aseguró José Antonio Meade Kuribreña.

Entrevistado en su tercera visita de campaña en Culiacán, el candidato de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y Panal) sostuvo que si los electores sintieran que las encuestas resolvieran el destino del país, ni siquiera hubieran empezado la contienda electoral, porque Andrés Manuel López Obrador, que es el puntero de todos los estudios demoscópicos que se han hecho, lo ha sido desde hace cuatro años; pero recordó que ya se ha visto en otros dos procesos comiciales que, cada que puntea, pierde, y lo hace porque genera desconfianza en los votantes: «Pierde porque implica riesgo, pierde porque entre su futuro y pasado, él representa el pasado; y pierde porque genera a quienes en este país le apuestan para salir adelante, preocupación; y genera preocupación por tres razones: porque sus ideas son malas, porque su compañía es mala y porque su actitud es mala», afirmó.

José Antonio Meade. Foto Marco Ruíz.

¿Se requiere del voto útil para ganarle (a AMLO)?

«Se requiere del voto convencido. Quién es el mejor, quién es el que está mejor preparado, y por esa persona hay que votar. No somos iguales los candidatos y no son transferibles los votantes. Los votantes no están guardados o almacenados en una bodega y le vamos a decir “ahora vete por aquí, vete por acá”. Los votantes tienen que estar entusiasmados de quién es el mejor candidato, no quién es el menos malo, no qué hacemos para que no gane uno, o no gane el otro, quién nos convence, quién nos parece el mejor».

Estamos casi a la mitad de la campaña, ¿qué viene para esta segunda parte? Se habla de un relanzamiento de la campaña con un candidato diferente, ¿cómo lo vamos a ver?

«Me van a ver echado pa delante, enjundioso y seguro de ganar. Aquí no sabemos cuál es la mejor metáfora: a algunos les gusta el futbol, otros beisbol, a mí me gustan los dos; en cualquier caso, iríamos en la parte alta de la cuarta entrada o en el minuto 41 del primer tiempo. Falta mucho que ver en esta elección, y las elecciones se ganan en las campañas».

Tomando ese argot beisbolero, ¿cómo va el marcador?

«Hay un puntero, y yo creo que no sorprende que haya un puntero, es la tercera vez que vemos a Andrés Manuel (López Obrador) en las boletas electorales. Esta misma campaña la arrancó cuatro años antes que cualquiera, y era una realidad que teníamos que asumir desde el principio que iba a ir punteando. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca con perfil, con propuestas, con valentía, con alegría, con optimismo, y además convencidos de dar una batalla que va a ser, yo creo, la más importante en una generación, porque esta elección sí va a marcar rumbo».

Con mucha seguridad en su rostro, José Antonio Meade dijo que logrará convencer que él tiene la mejor manera de darle a este país un buen destino, porque tiene más experiencia en el servicio público y la mejor hoja de vida para conducir este país. Y vaticinó que ganará la elección en Sinaloa y en el país, y hará muy buen equipo con los senadores y los diputados federales para que le vaya muy bien a nuestro estado.

¿Cuál es su relación con Jesús Vizcarra?

«Yo le tengo mucho aprecio a Jesús Vizcarra, le tengo aprecio y le tengo respeto, además le tengo gratitud».

Meade Kuribreña recordó que, cuando era director de Banrural, Vizcarra lo buscó para ofrecerle su ayuda para resolver los problemas del banco y transformarlo para que sea más útil para el sector primario; y lo mismo hizo cuando estuvo al frente de Sedesol: «Esa es la relación que yo tengo con él, no tengo ningún elemento de relación distinta. Lo he conocido en esa circunstancia y es una gente que siempre que he visto lo que ha puesto por delante es cómo ayudar», aclaró.

El candidato comentó que lo que le llama mucho la atención de Sinaloa es que tiene una clase empresarial de altura y enormes miras, que ha hecho de Sinaloa un estado muy importante, y que será aún más porque con la llegada del gas natural, además de ser la potencia agropecuaria en el país, también será potencia en transformación, lo que le dará a la entidad nuevos espacios de desarrollo.