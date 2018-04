¿'Pepe' Meade con posibilidad de declinar?

Ciudad de México.- José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, descartó la posibilidad de declinar a favor de otro aspirante presidencial.

Luego de reunirse con los consejeros de Citibanamex, el ex Secretario de Hacienda se refirió a las declaraciones del presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien reveló que los inversionistas le consultaron sobre la posibilidad de una declinación.

"Opino que, en esta contienda estamos, como he insistido, no para declinar, sino para ganar. Seguimos en ese empeño, seguimos en esa convicción y así habremos de seguir hasta el primero de julio", dijo.

No me siento aludido y no conozco ni el contexto ni la forma.