Basta de que el PRI se adueñe de los tianguis en colonias: Yamuni

Los Mochis, Sinaloa.- La instalación de tianguis en algunas colonias trastoca la tranquilidad de los vecinos, además que la gente no está de acuerdo en que un partido político se adueñe de este tipo de actividades porque genera sospechas de complicidad, dijo el candidato a diputado local, Juan Pablo Yamuni.

Hay una gran inconformidad por esta situación en el ejido Morelos, porque la instalación del tianguis del PRI en las calles de este sector les genera muchos problemas, no solo con el tema de la basura que dejan, también porque obstaculizan la salida de los vehículos de los mismos residentes, precisó.

El candidato de la coalición Por Sinaloa al Frente, dijo que en su reciente visita a esta comunidad, un buen número de vecinos se quejaron de esta situación, porque cuando se instala el tianguis no pueden sacar sus vehículos hasta por nueve horas.

“Imagínate una emergencia, eso no puede ser, no se puede permitir este tipo de abuso y desgraciadamente ninguna autoridad interviene, obviamente porque quien coordina el tianguis pertenecen al partido que está gobernando el municipio”, puntualizó.

Juan Pablo Yamuni consideró que en este caso, lo primero es aplicar el principio de que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero además, es necesario que actué la autoridad y ponga orden para que los tianguis dejen de provocar un serio conflicto social.

Es necesario que se aplique la ley en cada uno de los lugares donde hay tianguis, pero además que la autoridad sea quien cobre los permisos que se otorgan a quienes participan vendiendo sus productos, resaltó.

El legislador con licencia dijo que no se debe permitir que los partidos políticos se adueñen de los tianguis, pero todavía peor, que sea ese mismo partido, en este caso el PRI, quien cobre las cuotas a los oferentes.

“En conclusión, a las arcas del ayuntamiento no llegan esos recursos, que son muy necesarios, pero además, la molestia de los vecinos porque con el tianguis les generan mucha basura, no limpian como debe de ser y aparte no los dejan salir de sus casas”, subrayó.

El candidato a la diputación local por el distrito 05 lamentó que los tianguis, en lugar de ser punto de reunión y convivencia para los vecinos, estén convertidos en zona de conflicto.