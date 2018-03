Piden transparentar petición de traslado de Alejandro Gutiérrez

México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) dar a conocer el documento mediante el cual la Fiscalía de Chihuahua solicitó al titular de la Comisión Nacional de Seguridad el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez a un penal federal.

Asimismo fue dado a conocer que según la Segob no está dentro de las atribuciones de la CNS conocer esa información y orientó al particular a dirigir su solicitud al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que tiene a su cargo la coordinación de centros federales que autoriza el ingreso y egreso de internos, así como el traslado de los mismos dentro y entre las entidades federativas.

INAI. Foto: Agencias

El pasado 8 de febrero fue dado conocer que la petición de traslado de Gutiérrez a penal había expirado.

El traslado de Alejandro Gutiérrez, ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a un penal federal aún no se realiza porque la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no lo ha solicitado de nuevo, dijo el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

Renato Sales. Foto: Agencias

En un principio, la fiscalía mandó el oficio para que Gutiérrez fuera llevado del Centro de Reinserción Social Número 1, Aquiles Serdán, a un penal federal, pero tras el acuerdo al que se llegó entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el oficio perdió vigencia.