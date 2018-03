Se salva Gutiérrez de ley federal, será juzgado en Chihuahua

Chihuahua.- Un juez de Chihuahua resolvió que la competencia del caso de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, y de los ex funcionarios duartistas Antonio Tarín y Gerardo Villegas, es del fuero común y no federal.

El juez Alejandro Legarda negó la noche de este lunes la petición de Gerardo Moreno García, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien determinó que los tres deben ser juzgados en el ámbito federal sobre la causa penal 780/2017, por la presunta triangulación de 250 millones de pesos.

Foto: Reforma

En la audiencia celebrada en la Sala 1 de la Ciudad Judicial, en la que estuvieron presentes los tres procesados, se determinó que los delitos se quedan en el ámbito local.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General del Estado, los 250 millones de pesos fueron triangulados desde la Secretaría de Hacienda federal hacia la Administración de César Duarte y, posteriormente, a las campañas del PRI en 2016.

Por este caso están procesados Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN priista, así como Antonio Tarín y Gerardo Villegas, ex directores de Adquisiciones y de Administración de la Secretaría de Hacienda local en el Gobierno de César Duarte.

Foto: César Duarte y Antonio Meade

El Ministerio Público pidió que la investigación permanezca en el fuero común con el argumento de que los delitos señalados dañaron el erario estatal, pese a que los recursos provenían de un órgano federal, a través del Ramo 23, y porque el presunto ilícito se cometió en Chihuahua.

En febrero pasado, el juez federal Gerardo Moreno García decidió tomar el proceso contra Gutiérrez y Tarín, y posteriormente en marzo, el de Villegas.