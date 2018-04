Rechaza Italia extraditar a Tomás Yarrington a México

Italia.- A raíz de las violaciones de los derechos humanos en las cárceles mexicanas, la Corte de Casación de Italia rechazó la demanda de extradición del ex Gobernador Tomás Yarrington presentada por las autoridades mexicanas, según indicó la sentencia dada a conocer por la Corte italiana.

En particular, según los altos magistrados italianos, no subsisten las adecuadas condiciones para una extradición del ex Gobernador de Tamaulipas a México, por la existencia de una situación de crónica, constante y sistemática violación de los derechos humanos en las cárceles del País.

Ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrigton. Foto: Reforma

La Corte de Casación italiana devolvió el caso al Tribunal de Apelación de Florencia, ciudad donde Yarrington está detenido desde abril de 2017, para que se evalúen las graves carencias del sistema penitenciario mexicano, constantemente denunciadas por organizaciones independientes y oficiales incluso ante las Naciones Unidas.

El abogado del ex priista manifestó anteriormente el riesgo de un trato inhumano y degradante en las prisiones mexicanas, argumento aparentemente considerado para el fallo de este martes.

En tanto, la decisión final sobre el envío del ex funcionario a Estados Unidos, avalada con anterioridad, permanece pendiente por parte del Ministro de Justicia italiano, debido a que no se ha concretado la formación de Gobierno tras las elecciones del 4 de marzo en el país europeo.

El ex mandatario, Yarrington fue detenido el pasado 9 de abril de 2017 en Florencia Italia y es requerido por el gobierno mexicano, ya que es acusado de narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de 12.7 millones de pesos; también Estados Unidos solicita su presencia por los mismos delitos.