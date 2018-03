Sandoval reaparece en Facebook, "el tiempo aclara todo", señala

Nayarit.- Luego de haber transcurrido tres días del pasado 5 de marzo, fecha en la que la Fiscalía de Estado dio a conocer el aseguramiento de al menos cinco inmuebles a nombre de Roberto Sandoval, el ex mandatario reapareció con una publicación que realizó en su cuenta oficial de Facebook.

La cual muestra una fotografía que se tomó en la Ciudad de México a algunos metros del Ángel de la Independencia, acompañada de un texto, em el cual se puede leer: "A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, empiezo por agradecer a todos ustedes el interés en este asunto al cual me avocare atender jurídicamente de manera inmediata y con plena disposición para acreditar sin lugar a dudas el origen lícito de mi patrimonio. Sin embargo como no soy especialista en estos temas y para evitar cualquier desvío de información atentamente les pido que para obtener detalles de mi defensa se comuniquen con mi representante legal, el Licenciado José Luis Nassar, cuyos datos están al pie de esta página y a quien he instruido les informé y mantenga al tanto de este asunto. José Luis Nassar Daw. Oficina: 55 85966591/94... Con fe y paciencia el tiempo lo aclara todo ¡GRACIAS!".

El aseguramiento de las propiedades

El pasado 5 de marzo EL DEBATE publicó que la Fiscalía del Estado de Nayarit incautó al menos cinco inmuebles, propiedad del ex gobernador Roberto Sandoval y su familia, como una medida precautoria por la investigación que se sigue en contra del ex mandatario por enriquecimiento ilícito.

Se detalló que el primer aseguramiento que se realizó fue el del inmueble donde se ubica la "Fundación Ríe", en la colonia El Pedregal de San Juan, donde se brindan sesiones de equinoterapia para niños con discapacidad.

Además se aseguró un predio de más de 39 mil metros cuadrados en el ejido La Cantera, de Tepic, que en 2013 fue adquirido por la actual senadora del PRI, Margarita Flores Sánchez y vendido un año después en cinco millones de pesos a una inmobiliaria de la Ciudad de México cuyo registro no existe.

El edificio de Fundación Ríe en la colonia El Pedregal. Fuente: undefined

A su vez la Fiscalía aseguró una residencia en construcción en el exclusivo fraccionamiento "Bonaterra" de la capital nayarita, cuya propietario es Lidi Alejandra Sandoval, hija del exmandatario.

La dependencia aseguró también que se asegurarán dos inmuebles más: uno en la colonia Doctor Leyva, en Tepic, y otra más en el fraccionamiento Lago David, que se ubica en el ehido El Armadillo.