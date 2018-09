La austeridad pasará del discurso a la ley: Imelda Castro

Ciudad de México. Parte de la pacificación de México y Sinaloa vendrá con la legalización de las drogas, señala la senadora de la República por Sinaloa, Imelda Castro. En entrevista con EL DEBATE, expresó que existe una política pública de doble moral en materia de drogas que debe terminarse. Expuso que el proyecto político de Morena y del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que representa ahora en el Senado, impulsará cambios de gran relevancia nacional en materia de seguridad pública, educación y de energías, así como lograr que la austeridad pase del discurso a la ley.

Dijo que para Sinaloa se estarán impulsando proyectos económicos y sociales como tramos carreteros, así como la presa Picachos y la Santa María.

Expresó que su vida es una vida de lucha desde la izquierda y las convicciones. Asimismo, encaminarse en un nuevo partido fue un proceso natural, pues venía acompañando a Andrés Manuel López Obrador desde el 2006, así como en 2012, por lo cual en 2018 no iba a ser la excepción, expresa, segura de su decisión, aunque aún no está afiliada a Morena.

Imelda Castro. Foto: Misael Valtierra/EL DEBATE

¿Qué le significó esta elección?

Es un resultado muy interesante porque, en mi caso, como una persona que vengo participando desde antes de cumplir los 18 años de edad, vengo participando en estas corrientes de la izquierda mexicana, desde los grupos que tenían la denominación de socialistas, por ejemplo, luego esa izquierda pasó al tema de la patria, el Partido Patriótico Revolucionario; luego regresó a tomar el concepto de socialista, el Partido Mexicano Socialista, el PMS, y luego ya vino el concepto de Revolución Democrática (PRD): más de treinta años en esto. Es una corriente que viene construyéndose con bases populares, por eso para mí, que soy aparte politóloga, que he analizado todos estos procesos en México y América Latina, pues regresando al origen de tu pregunta, yo me siento muy bien, yo estoy contenta, tengo claridad de lo que viene para México, y creo que Sinaloa ha respondido muy bien a ese proyecto. El 1 de julio, Sinaloa sorprendió a muchos, quizá no a mí, quizá a algunos no nos sorprende porque sabíamos que esa semilla de la izquierda está en Sinaloa desde hace treinta, cuarenta años.

¿Qué tipo de Senado estaremos viendo en los próximos días?

De hecho, en estas primeras dos semanas, hemos visto un Senado que ya está asumiendo lo que nosotros le llamamos la agenda de la cuarta transformación. Me tocó a mí ya presentar mi primera iniciativa, que es una reforma constitucional para que la austeridad republicana se convierta en un criterio constitucional, que luego va a dar lugar a una ley general para que no solo sean medidas, que el Senado tiene su plan de austeridad, que la Cámara de Diputados federales, que la Presidencia de la República, y así; pero aquí lo que necesitamos es la trascendencia histórica de este tipo de medidas, entonces, para no dejarlas como medidas de un poder, de un gobernante, de un representante popular, vamos a generar esa reforma constitucional y la ley general para que los Congresos locales, los ayuntamientos, los gobiernos de los estados, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, todos los poderes, en todos los planos, se pueda aplicar la austeridad.

Entonces, este Senado ha iniciado ya con estos temas. Se han presentado tres iniciativas de reforma constitucional por Morena: esta de austeridad republicana; lo del tema de la reversión de la privatización del agua; una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y una reforma al tercero constitucional para que la educación superior sea gratuita. De ahí se tiene que derivar también, pues un conjunto de medidas de política pública para hacer realidad esta gratuidad de la educación superior, entonces la propia reforma, sorprendentemente para todo el país, el hecho de que Morena hayamos presentado las reformas a la Ley del Issste y a la Ley del Seguro Social, avalada por senadores de todos los grupos parlamentarios, para que las familias, para que las personas de la diversidad sexual y sus familias tengan un acceso directo, vamos a decir, sin ninguna discriminación a la salud, ese es un gran avance para el país que el Senado está iniciando con ello. Igual el tema de la ley orgánica de la Fiscalía. Ya hay dos iniciativas que se han presentado, una por Morena y otra por el PRD, más una reforma constitucional en esa materia, entonces hay muchos temas que estamos abordando y que los próximos días, como tú me preguntas, vamos a tener más temas de gran interés, como el tema de la reforma educativa, particularmente un punto de acuerdo para que sean recontratados los maestros que han sido despedidos.

Para Sinaloa, ¿cuáles serían las prioridades desde el Senado?

En eso vamos nosotros a defender a la pesca, porque hay un planteamiento de la Semarnat para declarar zona protegida justamente todo el golfo de California, y eso viene a afectar a los pescadores. Vamos a presentar un punto de acuerdo la semana que entra sobre el tema. Evidentemente, en todo lo que es la política agropecuaria, que es para Sinaloa fundamental. Tercero: el tema de las obras de impacto económico, social, como la presa Santa María; revisar, darle continuidad a la obra de la presa Picachos, los tramos carreteros que van a vincular con el caso de Chihuahua, la carretera de Choix, etcétera. Entonces, estamos en esa idea, de respaldar, de empezar a trabajar con el gobernador del estado, con el equipo de transición, todos los proyectos que van a beneficiar el próximo año, no solo de presupuesto, sino de legislación; y obviamente en el tema de salud, que es una de nuestras prioridades: los médicos, los trabajadores del sector salud que no tienen contratos, fue un compromiso de campaña; los maestros despedidos, el tema también de la evaluación, entre otras cosas. Es lo que es para Sinaloa.

Obviamente que muchas de ellas están en el marco de transformaciones nacionales, pero enfocadas a Sinaloa.

Andrés Manuel López Obrador señaló que no saldrá el Ejército de las calles, aunque en campaña se dijo otra cosa, ¿esto es una buena decisión?

Hay compromisos de campaña que creo que los más importantes son compromisos estratégicos, son estructurales, como es el tema de gasolinas baratas, de energías baratas. El tema de la seguridad es lograr la paz también, es un tema de mediano plazo porque es un tema complejo, todo lo que se ha acumulado a lo largo de los años, toda una política pública errática, dañina, no se puede revertir en unos meses, en un año, por eso es que él ha planteado que el Ejército va a seguir en las calles un tiempo. Pero también estamos viendo el tema de la Fiscalía, el tema de la Ley de Seguridad Interior, en fin, es una visión integral la que se tiene, por eso a las cosas más importantes estratégicas le vamos a dar respuesta a mitad de sexenio, por eso hay que sentar bases para que no haya retrocesos, y el tema de seguridad junto con el tema de los combustibles y de las energías tiene que ver con eso.

Imelda Castro. Foto: Misael Valtierra/EL DEBATE

¿Está a favor de la legalización de la amapola y de la mariguana?

Por supuesto. Yo tengo ya unos seis años que soy una de las convencidas que requerimos legalizar el consumo de las drogas porque es mejor reconocer un problema y tenerlo en la mesa para ayudar a la solución que seguirlo escondiendo debajo de la alfombra, porque esa conducta política, esa política pública de la doble moral, de la hipocresía de la negociación en lo oscurito en materia de drogas, le ha hecho mucho daño al país, entonces creo que necesitamos que los campesinos de la zona serrana puedan generarse esa posibilidad, sobre todo porque también la mariguana tiene aplicaciones también para la medicina, entonces ¿por qué no meterla al mercado, al mercado abierto y sacarla del mercado negro? Entonces estoy totalmente convencida de que parte de la necesidad que tenemos para lograr la paz en México es la legalización de las drogas.

En Sinaloa ya han comenzado a moverse los actores políticos de cara al 2021. Se ha comentado su nombre dentro de estos posibles aspirantes a la gubernatura de Sinaloa, ¿se descarta o participará en esta próxima elección?

Mira, yo soy de las personas que piensan que es un error. Cuando estás tomando un cargo, no solo es un error, es una irresponsabilidad. Si los hombres y mujeres de Estado en primer lugar tenemos que cumplir con nuestra labor, si en nuestro mandato que la gente nos dio en las urnas cumplimos en el momento preciso de una coyuntura para otro cargo excelente; es decir, que sea la gente la que te diga «sabes qué, tú sí puedes ser nuestra candidata, nuestro candidato»; pero yo no voy a trabajar ni estoy trabajando ni estoy pensando en un asunto de en qué cargo voy a estar en tres años o en seis años; o sea, ese es un tema verdaderamente de honestidad porque siempre lo hemos hecho así, no hemos buscado cargos y los hemos tenido, entonces yo voy a seguir trabajando así, como siempre lo he hecho, sin ninguna aspiración, sin ninguna ambición a la candidatura a ser gobernadora. En su momento no soy yo la que va a decir, sino los ciudadanos que van a poderlo decir o descartar.

¿Cómo se ve entonces usted en el 2021?

Pues veo haciendo un balance legislativo de mi trabajo en el Senado. Es decir, el fracaso o éxito que podamos tener nosotros aquí y que le pueda servir o dañar a Sinaloa va a estar en función del proyecto nacional, el proyecto de transformaciones que va a tener López Obrador, y cómo aquí nosotros en el Senado tenemos que realizar todas las reformas legislativas para hacer posible ese cambio; entonces, si fracasa, si falla este proyecto completo de gobierno y legislativo, habré fracasado también yo. Entonces, está en función del desempeño, repito, y cómo nos veamos nosotros en ese año, yo por mi cuenta en lo particular voy a hacer todo el esfuerzo para tener un desempeño exitoso en favor de la gente, pero está vinculado con la suerte que tenga nuestro proyecto nacional.

Hablando del trabajo en conjunto con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, ¿usted ya tuvo alguna charla con él?

No, no. En lo personal y en lo particular no he tenido ninguna charla con él, y no es de mi interés particular tenerla. Veo más una relación con él institucional, política, con el grupo de senadores, diputados locales, diputados federales y presidentes municipales de Morena, en ese marco es la relación que yo en todo caso buscaría una relación de carácter institucional, no es un tema de amistades ni nada de eso.