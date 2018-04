Liga AMLO cacicazgo político con gresca de CNTE en Oaxaca 

Ciudad de México (Reforma).-Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, advirtió que detrás del enfrentamiento entre priistas e integrantes de la CNTE, ayer en Oaxaca, podría estar un cacicazgo político de esa entidad.



Entrevistado luego de encabezar un mitin en Rosarito, Baja California, el aspirante se negó a dar nombres cuando se le preguntó si hacía referencia a los Murat.

Usted pide a sus seguidores que no peleen, ¿le haría ese llamado a la CNTE?, se le preguntó.



No soy nadie para hacer recomendaciones a organizaciones sociales. Primero hay que ver quiénes participaron, porque así como he visto todo el País, sé muy bien cómo está la estructura de cacicazgos, ya sé cómo está el mapa, la geografía de los cacicazgos en México, respondió.

¿Murat?, se le preguntó.



Conózcalo bien sobre eso, pero no quiero que sea nota, no me importa, agregó.

El político tabasqueño se negó a responder al candidato del PRI, José Antonio Meade, quien le pidió no perder el buen humor, ahora que resulte derrotado por tercera vez en la elección.



López Obrador se limitó a ofrecer consejos a sus contrincantes, tras afirmar que prácticamente son estafados por sus asesores extranjeros, quienes les cobran miles de dólares por estrategias que resultan fallidas.





Que no le hagan mucho caso a sus asesores, los rodean, no sólo son de México, sino del extranjero, cobran carísimo y no sirven para nada. Los están mal recomendando, mal orientando, afirmó.



Deberían ellos de cambiar de estrategia, están mal sus publicistas, pero además les están cobrando mucho, porque no crean que es en pesos, les están cobrando en dólares.