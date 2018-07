"Cuando hay encono, siempre se destacan cosas malas": AMLO

CDMX.- En medio de una conferencia de prensa que el virtual ganador de las elecciones presidenciales dió en sus oficinas en la CDMX, respondió y defendió a su designado para dirigir la CFE luego de las críticas que surgieron de este anunció.

"Cuando hay encono siempre se destacan cosas malas y no se cuenta la actitud positiva", comentó López Obrador.

Leer también: Cuitláhuac acuerda revisar legalidad del Fiscal Anticorrupción

Ante el cuestionamiento de cual es su postura ante opiniones como la de su ex coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier que no favorece está decisión, López Obrador respondió que no comparte la opinión de Tatiana Clouthier. "Nosotros estamos actuando por un mandato que recibimos que tiene que ver con acabar con la corrupción",

reitero.



Leer también: AMLO invertirá 10 mil millones de pesos en sector salud

Señaló que PEMEX ocupa el primer lugar de las empresas con mayor corrupción, seguida de la CFE y en tercer lugar -desde su punto de vista- la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Señaló que en el período neoliberal se cerraron de manera deliberada varias unidades de este sector para comprar energía eléctrica de empresas extranjeras.

Necesitamos a una gente como Manuel Bartlett y que ya los conservadores no sigan saqueando a México

López Obrador destacó que desde hace 15 años Manuel Bartlett ha defendido la industria eléctrica, desde que estaba de senador del PRI.

amlo.org.mx

"En el gobierno de Carlos Salinas en 1992, se reformó una ley secundaria, cometiéndose una atrocidad jurídica", señaló.

Por ello, el virtual presidente de México aprovechó los cuestionamientos para mandar un mensaje; "Les recomiendo a los opositores y críticos que lean la carta que dejó escrita Adolfo López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica", dijo, pues en ella expuso los riesgos que acontecerían de no cuidar dichos sectores.

Disculpándose por comentarlo, indicó que políticos del PRIAND han destruido la industria eléctrica desde hace 20 años. "Eramos auto suficientes y ahora se compra el 50 por ciento de la energía eléctrica", declaró.

amlo.org.mx

Por lo que advirtió que ese contubernio se va a terminar.

Reitero que con su planeación no se va a aumentar en precios reales los combustibles y la energía eléctrica. "Si se siguen dando estás concesiones va a seguir padeciendo el consumidor", añadió