Los cinco candidatos confrontan soluciones en seguridad

Ciudad de México (Agencia Reforma).-Los cinco candidatos a la Presidencia confrontaron posiciones sobre la forma de resolver la violencia en México.

El abanderado del PRI, José Antonio Meade, señaló que la inseguridad ha empeorado porque la estrategia fue insuficiente y los narcotraficantes han diversificado sus actividades delictivas.

El narcotráfico pasó de controlar solamente la ruta de trasiego a empezar a disputar terreno con los gobiernos, indicó.

Los criminales tienen que estar en la cárcel. Esta es una propuesta, no una ocurrencia #MeadePresidente. pic.twitter.com/lLui2MjOLo — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 23 de abril de 2018

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia, dijo la violencia deriva de la pobreza.

Recriminó que de 2008 a 2016 han aumentado los pobres 4 millones por año.

"Son dos concepciones totalmente distintas. La violencia se desató en el País porque no ha habido crecimiento económico en 30 años. Si no hay bienestar, no hay paz", señaló.

Lo que ha crecido la pobreza en México, 4 millones de pobres por cada año, a razón de 500 mil pobres por año. Es una fábrica de pobreza.

No solo vamos a detener a las cabezas del crimen organizado, vamos a utilizar la inteligencia para desmantelar por completo a las bandas criminales. Con el cambio de estrategia, vamos a recuperar la paz. #ConAnayaPorMéxico #DebateINE pic.twitter.com/aTqMNVVhqm — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 23 de abril de 2018

Mientras que el candidato Ricardo Anaya, de Por México al Frente, se pronunció por dejar al Ejército y la Marina en el combate al crimen, hasta no tener policías civiles más preparadas.

Indicó que su estrategia de seguridad implicaría desmantelar grupos criminales y no sólo capturar a sus líderes, duplicar el tamaño de la Policía Federal y certificar a todas las policías del país.