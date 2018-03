Los partidos viven una crisis de identidad: Beltrones

México.- Consciente de que las victorias y las derrotas no son de una vez ni para siempre, Manlio Fabio Beltrones Rivera, exdirigente nacional del PRI, parece haber dado vuelta a la página del 2016 cuando, al perder siete de doce gubernaturas en juego, renunció a la dirigencia, no sin antes reconocer que era tiempo de reestructurar al partido y de asumir el mensaje que les había dado el electorado.

Ahora como coordinador de la campaña en el noroeste del país del candidato a la Presidencia José Antonio Meade, en entrevista exclusiva para EL DEBATE reconoció que los partidos políticos viven una crisis de identidad, y destacó que por ello el PRI se abrió a un candidato ciudadano como Meade, un candidato del que destaca su experiencia y su preparación, más allá de los números de las encuestas.

Manlo Fabio Beltrones

¿Están curadas las heridas por la derrota electoral que sufrió el PRI en 2016?

Un partido político y los responsables de los partidos viven contiendas en donde en ocasiones se ganan y en otras no, pero estas vienen a ser parte de una circunstancia, de tal manera que a los partidos políticos y a los políticos les debe quedar la seguridad de que las victorias y las derrotas no son de una vez y para siempre.

¿Cómo convencer a la ciudadanía que vote por José Antonio Meade?

Tenemos hoy un concurso de encuestas en el país en donde no se puede diferenciar sobre las buenas y las no tan buenas, pero forman parte de una fotografía del momento que nos tiene que hacer reflexionar.

El poder desgasta. El gobierno actual se atrevió a hacer cambios y reformas que no habían sucedido en este país durante muchos años. Quizá el error fue no llegar a la precisión de que los resultados de estas reformas, como la educativa, la energética, la de transparencia, la del sistema de justicia penal, no se iban a ver en el corto plazo, sino a mediano y largo plazo, son estructurales. Hay una confusión en el debate hoy en día de si esas reformas deben prevalecer o las deben eliminar, y ahí es en donde está en buena parte el motivo del desgaste. Adicionalmente, se viven tiempos difíciles en materia de seguridad y varios eventos de comportamiento irregular o corrupción de algunos funcionarios que lastiman en buena parte la credibilidad del gobierno, que hay que atender en el futuro. No obstante lo anterior, no podemos perder de vista el objetivo final: que a México le vaya bien.

José Antonio Meade Kuribreña

¿Qué lectura le da a la salida de priistas que se han ido a Morena, entre ellos su exsecretario particular

Los partidos políticos en México y en el mundo viven una crisis de identidad. Al tener esta complicación, el pragmatismo ha llegado a sustituir en buena parte las ideologías, y un pragmatismo sin idea es muy cercano al oportunismo, de tal suerte que los partidos hoy lo que andan buscando no es gobernar, sino ganar, y para eso hacen invitaciones a unos y otros.

El PRI ha propuesto un candidato ciudadano, es el único partido que no lleva un militante del mismo como candidato a la Presidencia de la República, lo hace con enorme responsabilidad, pensando que él representa en buena parte lo que la gente está queriendo, a alguien que no tenga siglas partidarias, pero que lo acompañen otros partidos y se comprometa con el país, no con el partido que lo postuló.

En el caso de mi amigo Canek, porque los amigos son para siempre y uno no es dueño de las decisiones de sus amigos, estoy convencido que esta decisión, que no comparto en lo que fue el propósito, es tan personal como también muy ambientada en el escenario local de su estado, Hidalgo, donde él ha desarrollado en buena parte su actividad política.

¿Se dice que hay priistas en desacuerdo con la nominación de Meade. ¿Ve riesgos de una campaña en su contra desde el interior del partido?

El PRI ha sabido modificar sus conductas y modernizarse para no perder el objetivo del mismo, que es estar cerca de la competencia acompañado de los mejores, pero esto no es de ahora, es de siempre, por eso es que ya tiene casi una vigencia centenaria el partido compitiendo, ganando o perdiendo elecciones.

José Antonio Meade Kuribreña

La modificación del 2017 es aceptar un candidato ciudadano también para la Presidencia de la República, el debate se dio en Campeche, hubo quienes opinaron a favor y en contra, pero ganaron los primeros, y en este partido, porque es una institución, tomadas las decisiones se acaban las discusiones, y todos nos ponemos a trabajar en el sentido de la mayoría, y la mayoría expresó que era necesario abrir las puertas para los candidatos ciudadanos, y es así como se postula José Antonio Meade.

¿Hay posibilidad de que, en caso de no levantar Meade, el voto del PRI pueda convertirse en un voto útil?

No soy un hombre al que le guste en política y sobre todo en campañas electorales hablar de hipótesis. De lo que se trata es de ser muy congruentes con lo que uno quiere. Si uno está buscando que le vaya bien a México, lo mínimo que podría esperar del voto de cada quien es que vaya hasta el final con su congruencia y la haga valer. No obstante lo anterior, sin gustarme las hipótesis, estoy más que seguro que esta contienda deberá de definirse entre una propuesta radical que no asegure qué es lo que va a pasar en México, y una propuesta de contraste que sea la más responsable, y creo que la misma se deberá de dar entre el candidato de Morena y el candidato del PRI, del Verde y del Panal, que es José Antonio Meade.

José Antonio Meade Kuribreña

Anaya dijo que las listas pluris del PRI se parecen al arca de Noé en la que quieren salvarse del diluvio, ¿qué opina?

Las listas de los distintos partidos políticos nunca dejan contentos a todos, pero eso ha sido tradicional e histórico, en este caso no es la excepción. Estas listas tienen una razón al construirse, se busca representación, pero también capacidad y experiencia legislativa. Estoy seguro que habremos de pasar estos momentos. Cualquier expresión de un candidato de otro partido político alrededor de los problemas que viven sus adversarios es meramente electorera.

El actual sexenio se perfila como el más violento, ¿se debe cambiar la estrategia?

Tenemos que admitir que en los dos últimos años la delincuencia empezó a tomar otra fortaleza que es necesario hoy distinguir para encontrar la mejor manera de combatirla.

No sé si este pudiera ser el sexenio más violento o podría haber sido el anterior sexenio de la administración del PAN, en donde se iniciaron todos estos movimientos en lo que la delincuencia cobró muchas vidas. Pero lo que sí sé es que tenemos que corregir la ruta, y que esa propuesta debe venir de los candidatos, el decir cómo y a qué se comprometen.

En diciembre pasado fue detenido por presunto desvío de 250 millones de pesos Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI nacional y operador suyo. A raíz de ello, usted se amparó, ¿teme que intenten involucrarlo en este caso?

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez es un rehén político de un gobierno estatal arbitrario que lo que ha buscado es impactar electoralmente. Sufre las consecuencias, pero él está más que seguro que la justicia federal le dará la razón ante la impunidad estatal o la impunidad que se da en el estado de Chihuahua, donde hay jueces de consigna.

A partir de eso se ha construido una historia, y esta pasó primero porque le inventan un delito que no cometió, lo secuestran en un estado distinto al de Chihuahua, lo torturan psicológicamente y después piden un rescate de 900 millones de pesos al gobierno federal, es verdaderamente inaudito que eso esté sucediendo en un estado.

El nuevo sistema de justicia penal tiene dos garantías precisas que no se han respetado para Alejandro Gutiérrez: la primera, que todo ciudadano tiene derecho a defenderse en libertad; y segundo, que hay una presunción de inocencia que se debe respetar.

La lucha en contra de la corrupción no debe de incluir el avance en la difamación, con eso yo respondería la pregunta.