Margarita Zavala reprueba gastos de candidatos

Guanajuato.- De gira por Guanajuato, la candidata sin partido Margarita Zavala celebró que el Tribunal Electoral elevara el límite de recaudación a los independientes porque estimó que beneficiará a los aspirantes a futuro.

Al país no le tienen que costar tanto ni los partidos políticos ni la democracia, consideró la independiente, Margarita Zavala.

Respecto al recurso que otorga el INE, enfatizó que no está interesada en hacer campaña con dinero público.

"Para empezar porque al país no le tienen por qué costar tanto dinero ni los partidos políticos ni la democracia. Si ayer hubo un candidato que tuvo cinco eventos en Puebla, yo les aseguro que uno ha de haber sido de un millón y otro de un millón quinientos.

"También veo que los de Andrés Manuel y los de Meade, el despliegue, requiere de un milloncito o de dos millones por evento, como no es suyo el dinero, se nota porque el despliegue es muy fuerte".

En realidad, afirmó Zavala, la lucha por este tope de campaña fue una lucha por la equidad (...) una campaña Presidencial no debería de ser tan cara, ni con dinero público ni con dinero privado.

En su caso, dijo, buscará aumentar la recaudación privada. Lo cual, explicó, exige otras reglas que no les exigen a los partidos políticos.

"Por ejemplo, yo cuando puedo me quedo a dormir en casa de compañeros que me ayudan en la campaña; a ellos les hacen firmar la dirección, para comprobar que me prestan la casa (...) desde luego siempre he estado por la transparencia pero no creo que se lo estén aplicando exactamente a los partidos políticos", explicó.

La candidata independiente recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) también le negó la posibilidad de que su imagen apareciera en la boleta electoral.

Desde Guanajuato, una entidad que vive una escalada de violencia, Zavala reiteró la importancia de tener una policía fortalecida así como de disponer de tecnología para labores de inteligencia.

"Lo que pasó en este gobierno es que no hubo estrategia ni se enfrentó a la delincuencia porque lo primero que hicieron fue esconder a la Policía en la Secretaría de Gobernación, quizá porque prefirieron control político que seguridad en las calles y esa manera de esconder la Policía no ayudó en nada.

"Mi propuesta es hacer una Secretaría de Seguridad Ciudadana fortaleciendo a la Policía para tener un mayor control de confianza y un Sistema Nacional de Policía tanto la Policía Federal como la Estatal", apuntó.

Zavala reiteró que, como parte de sus propuestas de campaña está intervenir ciudades como León que registran altos índices de violencia, para fortalecer la Policía municipal.

"¡Yo me llamo Margarita Zavala!"

En su gira por Guanajuato, la exprimera dama recibió el libro La señora Calderón escrito y firmado para ella por San Juana Martínez; sin embargo, la independiente subrayó que su nombre es Margarita Zavala.

"Cuando dice señora Calderón no sé si se refería a alguna de mis cuñadas, mi hija no se ha casado, yo me llamo Margarita Zavala y es importante que las mujeres reconozcamos la identidad de las otras mujeres.

De entrada, no me sentí aludida porque tengo convicción personal", afirmó la candidata.

Al ser preguntarle si ya leyó el libro, respondió que no pensaba comprarlo pero agradeció el regalo.

"No lo pensaba comprar pero lo agradezco [el regalo] porque nunca le he tenido miedo a las opiniones de otros, es parte de la política, de las diferencias que tenemos y en cuanto lo lea daré mi opinión", respondió.