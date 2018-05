Margarita Zavala niega compromisos con empresarios

Matamoros.- Margarita Zavala, candidata independiente por la presidencia de México, negó tener compromisos con los empresarios que apoyan económicamente su campaña.

"No. Claro que no. Es bien importante que en la política, el dinero que se utilice sea de ciudadanos que sí quieren donarlo, no en cambio que a los Partidos Políticos les dan 12 mil millones de pesos en este año y lo dan los ciudadanos que por cierto, nadie ha querido darles un centavo", expresó tras ser cuestionada por medios locales.

Margarita Zavala. Agencia Reforma

Los apoyos económicos que recibe, dijo, son voluntarios y le hacen sentir honrada.

"Estos son voluntarios y a mí me honran porque además, dan su nombre, se arriesgan a que generen conflicto y estoy muy honrada de cada peso que me dio un ciudadano, que sacó de su bolsa y me lo entregó, y por supuesto que se transparenta como debe de ser. Me parece una actitud valiente también de ellos y el propio INE lo sube", agregó.

Al referirse a la zona fronteriza, Zavala expuso se tiene que ayudar a Tamaulipas a que el tránsito de migrantes sea ordenado y respetuoso de los derechos humanos, así como protector de las personas, independientemente de dónde vengan.

También propuso una zona económica especial tanto para la frontera norte como la sur. Además de tramos carreteros seguros.

Para acabar con la violencia que azota a Tamaulipas, propuso fortalecer a la Policía Federal, adquirir la mejor tecnología para ampliar las investigaciones y la inteligencia, así como un énfasis en la justicia para frenar la impunidad, priorizar el combate al feminicidio y a las desapariciones.

Cuestionada sobre si aceptaría asesoría de su esposo, el ex Presidente Felipe Calderón, reiteró que las decisiones de gobierno serán sólo responsabilidad de ella.

"Aquí en Tamaulipas lo quieren muchísimo, me llevo un chorro de saludos para él, le voy a avisar. Para mí es una fortaleza tener a Felipe en mi familia, alguien tan cercano, alguien que conoce tanto al País, para mí es una fortaleza. Lo digo claramente, la responsabilidad y las decisiones de gobierno serán mías pero por supuesto que para mí es una fortaleza que esté conmigo alguien que conoce el País", afirmó.

En tanto, Zavala consideró que el mando único no es opción para combatir la inseguridad ya cuando no hay una policía de confianza.

Por ello, propuso aplicar un principio de subsidiaridad donde un municipio que quiera tener una Policía confiable y pueda y deba hacerlo; se le apoye siendo clave los exámenes de control de confianza. No obstante, señaló que si un municipio no puede tener una Policía confiable, entraría un mando único.