San Javier, Choix, dice sí a Maribel y Lindolfo

Choix, Sinaloa.- Una vez más, la candidata a diputada por el I Distrito Local, Maribel Vega Quintero recibió muestras de simpatía y apoyo total a sus aspiraciones, como ahora lo demostraron los habitantes de la sindicatura de San Javier, en el municipio de Choix, al ofrecerle sus votos el próximo 1 de julio en la etapa final de su intensa campaña.

La abanderada de la alianza “Todos por México”, fue acompañada por el candidato a la presidencia municipal Lindolfo Reyes Gutiérrez, su esposa Celina Paredes, Baldemar Valdez, el comisariado ejidal Jaime Gastélum y Liliana Bustamante Vega, quienes dieron la bienvenida y comprometieron su respaldo a la fórmula.

En este trabajo de proselitismo, en donde ha recorrido incansablemente los municipios de Choix y El Fuerte, Vega Quintero ha dado cuenta de las necesidades de su gente y reiteró su petición para que le den la oportunidad de servirles desde el Congreso del Estado.

“Conozco a Lindolfo y sé lo mucho que ha hecho por su municipio. Yo les digo que tenemos que fijarnos muy bien a quien vamos a nombrar como diputado. Estos municipios tienen alrededor de 500 comunidades; así que debe ser una persona que no le tanga miedo a recorrerlas, que tenga capacidad de gestión”, expresó.

Al comentar que ha sido ganadera, productora, administradora y líder del PRI, la aspirante a una curul se dijo ser una mujer trabajadora y a sus 37 años de edad, pedir la oportunidad de trabajar para los habitantes del distrito I.

“Yo no le voy a sacar a Choix, aquí me van a ver porque soy una mujer entrona y nada me detendrá para conseguir lo que la gente necesita. Nosotros vamos a darles resultados, no se dejen engañar con falsas promesas. Quiero que me contraten, que me conviertan en su empleada”, abundó.

Liliana Bustamante, una joven estudiante, al manifestar el apoyo de los jóvenes a Maribel Vega y Lindolfo Reyes, señaló que la política es un instrumento para que otros le sirvan a la gente y en ese sentido habrán de dar su voto y confianza a los abanderados priístas para que atiendan las necesidades de todas esas comunidades alejadas del desarrollo urbano

La candidata a diputada local también sostuvo un encuentro con los habitantes de Campo Esperanza, en el municipio de El Fuerte, en donde reiteró el compromiso de gestionar los recursos necesarios para solventar las carencias que existen en esta y otras comunidades.