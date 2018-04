Desde el Senado trabajaré para que le vaya mejor a los constructores: Mario Zamora

Culiacán, Sinaloa.- Consciente de que a la industria de la construcción es un pilar en la economía de Sinaloa, Mario Zamora comentó que tiene todo el interés de apoyar a este sector desde el Senado.

“Quiero dejar muy claro que no soy constructor, ni tengo negocios en la construcción, ni me interesa ser constructor. Mi único interés en el ramo es que a los constructores les vaya bien, que haya más infraestructura, que se haga bien y que le sirva a los sinaloenses”.

En encuentro con miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en Culiacán, Zamora Gastélum agregó que entre sus ideales está siempre apoyar a los empresarios sinaloenses, como lo hizo meses atrás con un chambatlón.

“Fui el único candidato que hice un chambatlón en mi página de Facebook. Participaron puras empresas de Sinaloa, sin importar el tamaño. Si me hubiera ido a Guadalajara o México, seguramente las habría encontrado más baratas, pero yo estoy con la idea de apoyar a los sinaloenses. Se registraron todos los que quisieron competir, hicimos una tómbola y ahí sacamos, en igualdad de circunstancias, a quienes iban a ser los proveedores.

Ganó una empresa chica de Sinaloa de Leyva y otra de Guasave. Y hasta me dio risa que uno de los ganadores me dijo que no creía en la política y que iba por otro partido, pero que al ver que cumplí le hizo cambiar sus perspectivas.”

Alfonso Torres, presidente del comité de la CMIC Culiacán, y Rafael Quevedo, secretario, flanquearon al candidato al Senado de la alianza PRI-Panal-Verde Ecologista, quien les recordó a todos los presentes que la que viene, es una elección que nunca antes se había dado.

“Esta es una elección inédita. Por primera vez en Sinaloa vamos a tener cinco boletas. Es una elección concurrente en lo Federal y Estatal, y por primera vez vamos a tener la posibilidad de reelegir a algunos candidatos, así que hay mucho por trabajo por hacer por parte de nosotros, y mucho por analizar del lado de los electores".