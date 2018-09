La gente no quiere políticos corruptos ni gandallas: Mario Zamora

Ciudad de México. La elección del 2018 dejó grandes enseñanzas a las fuerzas políticas de México ante la avasalladora victoria de Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, en los diversos cargos públicos en disputa. Para el senador sinaloense del PRI, Mario Zamora Gastélum, haber sido electo en estas condiciones es un gran compromiso para que el estado de Sinaloa sea escuchado en la tribuna donde se toman las decisiones importantes del país. Además, aseguró que aprendieron la lección que la gente hizo notar con su voto de que no desean más políticos millonarios, corruptos y gandallas.

¿Qué lección le dejó este pasado proceso electoral?

Creo que fue una gran lección para todos, no solo para el PRI, para todos, y me deja una gran lectura, una gran lección, a pesar de los resultados, que fueron muy complicados para mi partido y para esta coalición, en donde íbamos con el Verde y Nueva Alianza: hoy uno sin registro; y el otro ya abiertamente fuera de la alianza que se hizo en su momento electoral. Motivado con el resultado en el sentido de que participó una buena cantidad de personas, lo similar a lo de hace seis años, poquito más, pero que, sin lugar a dudas, nos dijo a la clase política qué es lo que no quieren: no quieren políticos corruptos, gandallas; no quieren impunidad, no quieren políticos insensibles, políticos de Suburbans, de guaruras, de aviones privados; y también en el fondo nos dicen que no quieren políticos cínicos, y creo y espero que haya sinaloenses que también nos digan que quieren no solo resultados, sino más y mejores resultados y mejor trato, cercanía y atención de la clase política a la sociedad.

Usted fue uno de los pocos priistas privilegiados en haber sido electo, ¿cómo le hace sentir eso?

Muy comprometido. Muy comprometido. Yo le puse todas las ganas en la campaña, te soy sincero. El resultado ni que buscábamos ni que esperábamos. Fue una elección difícil, complicada. Uno: el efecto Morena, que hoy todo el mundo conoce; pero también no hay que olvidar que, en Sinaloa, pues un candidato que acababa de competir para gobernador, que tenía la segunda, la tercera y la cuarta fuerza política más importante, que eran el PAS, PAN y el PRD; es decir, no era una coalición menor, si tú sacas los votos que esos partidos tuvieron en la elección del 2016, encuentras un cúmulo de votos que difícilmente el PRI hubiera alcanzado incluso en sus mejores momentos de ganar. También quiero reconocer a un candidato como Manuel Clouthier, una figura de nuestro estado por el antecedente de su padre, un empresario destacado, quien había ganado de manera independiente un distrito federal.

¿Cómo haría la diferencia el PRI desde el Senado y siendo de oposición?

Yo creo que no hay recetas mágicas, pero, como entiendo yo el Senado, el Senado es la tribuna más alta que hay en este país, y yo lo decía en campaña, que yo lo veía como una bocina grandota, donde el que a veces habla y no lo escuchan, o el que grita y nadie lo voltea a ver, puede, a través de esta bocina grandota, ser escuchado, ser atendido, ser tomado en cuenta. Yo te diría algo: yo creo que, más allá de ser oposición o no, lo que debe permear son los argumentos, deben ser las razones, las causas. Yo no voy a tener ningún empacho de votar iniciativas, como lo demostré ayer, de compañeros de otros partidos, que yo crea, piensa o sienta y que mis electores o los sinaloenses me digan eso es bueno para el país, apóyalo. Y yo quisiera esperar lo mismo de nuestros compañeros de enfrente; es decir, yo creo que ya que uno es senador, es senador de todos los mexicanos. Claro, el origen es representar al estado, esa es mi prioridad, lo que los sinaloenses me digan, quieran y me mandaten a hacer, pero, visto desde una óptica de los mexicanos y no del partido político al que pertenezco o pertenezcan mis compañeros.

Sobre las comisiones en el Senado, ¿va a participar en algunas?

Por supuesto. Mira, ya se decidió que vamos a tener 42 comisiones. Ahora hay que revisar, dependiendo del tamaño de cada bancada y la votación que se tuvo, cuántas le toca presidir a cada grupo parlamentario, y luego cuántos le tocan para ser secretarios; y luego si dentro de tu bancada tienes los perfiles. Yo hice una solicitud. Qué curioso, en el Congreso de Sinaloa se cuenta con eso, y ahora no, y va a ser una iniciativa que el grupo parlamentario del PRI solicite. La idea es solicitar, como somos todos iguales, que cualquier senador pueda participar en cualquier comisión con voz sin voto, porque el tema del voto en las comisiones es un tema de orden, pero que pueda participar con voz en cualquiera. Entonces, yo tengo el interés de participar, por ejemplo, en Hacienda, que es un tema que conozco y me interesa, y tengo la idea de participar en las comisiones que tienen mucho que ver con nuestro estado, como es Agricultura, como es Recursos Hidráulicos, Ganadería, Pesca, la parte económica, social, y gracias a la oportunidad que he tenido en el tiempo de trabajar en el servicio público, pues he trabajado en gobiernos estatales, en gobierno federal en secretarías de desarrollo social, en la Secretaría de Hacienda, en la Financiera, que tiene mucho que ver con el tema de agricultura, ganadería, pesca. Entonces, creo que mi perfil me permite poder participar en muchas comisiones, y voy a participar en todas aquellas que para los sinaloenses sea relevante.

¿Qué obras para Sinaloa vendrán priorizadas para el próximo presupuesto?

Hay muchas. En el sur, la presa Santa María; más al norte, en la carretera Parral-Chihuahua. Temas que tienen que ver con infraestructura hidroagrícola, temas que tienen que ver con la llegada del gas, industrialización, y le vamos a entrar a todo. Debo decir, y lo digo con toda humildad y con toda sensatez, que hay una calificación que le dan a los gobernadores. Con mucho orgullo, el maestro Quirino Ordaz está calificado en primero o segundo lugar, y el turismo, que se ha convertido en algo muy importante para Sinaloa, y que ahora tiene un gran potencial, y es una gran oportunidad, creo, en lo personal. Entonces, estamos trabajando de la mano del gobernador. He platicado con el compañero Rubén Rocha, con Imelda y, como hemos dicho antes: vamos en favor de Sinaloa. Las campañas ya se acabaron, y ahora tenemos la misma camiseta, que es la de Sinaloa, tratar de llevar los recursos posibles, que los recursos se utilicen para lo que son y que la gente reciba oportunidades mejores.

Hablando del gobernador, quien, por cierto, vino al informe de EPN, ¿tuvo usted la oportunidad de hablar con él?

Sí, ahí platicamos. Tenemos una buena amistad, incluso desde antes de que fuera gobernador. Es el líder político de mi estado. De hecho, nos reunimos los dos diputados del PRI. Estábamos juntos, y eso, estar en comunicación, de trabajar por Sinaloa, de hacer todo lo que se pueda. Quedamos de vernos en los próximos días. Un poco que nos platique cuál siente que deben ser también las prioridades que Sinaloa tiene, para nosotros empezar a apoyar en nuestras posibilidades. Entonces, hay una muy buena comunicación, una total cercanía, y todo el ánimo de trabajara para que, pues si al gobernador le va bien, a Sinaloa le va a ir mejor.

En el tema de gobernadores: ¿tiene alguna opinión de quienes ya se han destapado para ir por la gubernatura en Sinaloa?

No.

¿No sabe quiénes son?

Yo creo que no habría sinaloense bien nacido que esté en la posibilidad o en el ámbito público que no quiera ser gobernador. Te lo decía ahorita: el futuro se ve tan incierto que estar pensando a planear a un año… ya quisiera que alguien me firmara que voy a estar vivo la semana que entra o en tres años.

Pero ¿no es así como se juega en la política, planeándola?

Yo lo que creo es que, en la medida en que mejor haga mi trabajo aquí, me va a dar la oportunidad. ¡Ojo! No quiero rehuirle a la pregunta. No hay sacerdote, no hay cura que no quiera ser papa; no hay soldado que no quiera ser general; pero no hay obsesión, no hay una planeación estratégica, no hay una desesperación. Yo estoy aquí trabajando. Hoy, Sinaloa tiene un gobernador, y se llama Quirino Ordaz, y va a ser gobernador los próximos dos o tres años. Y yo respeto al gobernador.

Hoy me toca a mí ser senador, y, en la medida en que yo haga bien mi trabajo aquí, pues ya veremos qué pasa más adelante. Yo, como dijo Bora: yo respeto las calenturas de cada quien, yo tranquilo, sereno, trabajando, dando resultado.

¿Usted se ve participando en el 2021 tal vez contendiendo por la gubernatura?

Yo me veo participando en el 2018, en el 2019, en el 2020, en el 2021, 2022. Hasta el último día que Dios me permita tener vida, me veo participando en el ámbito de cómo le hago para que la gente de mi estado viva mejor.

¿Qué opinión tiene sobre Héctor Melesio Cuen o Gerardo Vargas, que ya expresaron su interés en la gubernatura?

Como dijo el gran Bora Milutinovic: yo respeto.

¿Está dura la competencia dentro del PRI en Sinaloa debido a estos nombres y corrientes que han comenzado a escucharse y que buscarán ser el candidato a gobernador?

No, no, no. Es que yo estoy ocupado en ser un buen senador, y, como te decía ahorita, pichada por pichada, out por out, entrada por entrada. Yo voy empezando. Para mí, mi juego apenas lleva un día que fue la primera sesión.

¿Qué opina de las propuestas federales de analizar la legalización de la mariguana y la amapola?

Te adelanto otra cosa: yo estoy trabajando ahorita también una iniciativa que creo que va a ser importante para el estado que tiene que ver de saque con el uso de la mariguana medicinal. Yo en campaña me encontré a una pareja joven en Los Mochis y otra en Mazatlán que uno de sus hijos tenía una discapacidad, y abiertamente en una cena me dijeron «a ver, Mario, yo la traigo de Estados Unidos de manera ilegal», así me lo dijo, ¿por qué?, porque aunque en México está permitido usarla para el caso medicinal, no hay dónde la puedas ir a comprar ni cómo la distribuyas. Como que quedó una laguna. Entonces, yo, de entrada, que nuestro estado está estigmatizado con ese tema, porque estuve revisando los procesos en Arizona, en California, en Colorado. En Arizona, por ejemplo, hay agricultores profesionales que se dedican a sembrar mariguana, y es un agricultor como el que produce tomate, chile; incluso lo vi en internet, lo tienen en invernadero y tiene que tener cierta utilidad, pero están ordenados, pagan impuestos, hay total requisito, y es única y exclusivamente para uso medicinal, por ejemplo, en Arizona. En general, que esta planta sirve de manera medicinal, sobre todo en algunos padecimientos que ayuda a llevarlos mejor, sobre todo en la parte que tiene que ver con discapacidades motrices y físicas. Entonces, voy a empezar por ahí. He escuchado que mi compañera senadora, quien está designada para ser secretaria de Gobernación, la apertura total. Yo debo decirlo: en lo personal, no lo comparto tanto; sin embargo, escucharé lo que los sinaloenses me digan, pero de entrada sí voy a hacer el esfuerzo de avanzar en la parte de que toda la producción, toda la distribución ordenada bajo las leyes en el orden del estado para que puedan usarlo de manera medicinal.

Finalmente, ahora que pudo asistir al informe del presidente Peña Nieto, ¿cuál es su balance de este sexenio que termina?

Yo creo que el informe fue un buen ejercicio. Ahí están los datos, y yo creo que hay avances importantes en muchas cosas. Cito dos ejemplos: telecomunicación.

Yo no sé si hoy la gente paga lo mismo de celular o no, pero quien paga lo mismo es porque hoy recibe muchísimos más servicios porque se desapareció la larga distancia, porque usa el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, porque tiene un buen de aplicaciones en su celular, entonces porque desapareció la larga distancia y también el roaming. Y como también hay que decirlo en la parte de seguridad pública, pues no se cumplieron los objetivos; o sea, así como se vale reconocer avances, también hay que reconocer que en otras cosas nos quedamos cortos. Entonces, al final, y creo que lo leí en una nota, no se si lo dijo, pero lo leí, el propio presidente electo ha dicho que hoy México está mejor que hace seis años. Yo sí creo que en las reformas estructurales, con sus bemoles, con sus cuestionamientos, le permitieron a México actualizarse por lo menos en su marco jurídico, y se está trabajando en la implementación en temas tan importantes como es la educación, como es telecomunicaciones, como es energía, como es el crédito. Nadie puede cuestionar la inflación más baja en este sexenio desde que se lleva una contabilidad de la inflación; nadie puede cuestionar el éxito que se tuvo en el libre comercio, insisto, con sus asegunes; pero, en términos generales, nadie hubiera imaginado a México siendo el sexto país que más turistas recibe del mundo. Estábamos en el número 15. Es decir, hay muchos avances en otras cosas más; en lo que no, hagamos lo que tengamos que hacer para mejorar, pero yo creo que nada es blanco o negro. Si me dices de un balance, yo creo que México está mejor de como estaba, que tuvimos un presidente, lo ha dicho él y lo ratificó yo, que no se dedicó a administrar, sino que se animó a transformar, y que estoy seguro que las bases que deja a esta administración son las suficientemente sólidas para poder tener un despegue importante en los próximos años.

EL DATO

iniciativa

Ayer, Zamora presentó un Dictamen de Congruencia Patrimonial para Servidores Públicos, donde se busca certificar por notario público la concordancia entre lo que ganan y lo que tienen.