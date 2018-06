Mario Zamora es un hombre de compromisos y de trabajo: Chong

Mazatlán.- Mario Zamora aseguró que no le va a fallar a toda esa gente que ha mostrado que confía en su proyecto y que le dará su voto el próximo domingo.



En encuentro con ciudadanos que atiborraron el salón Diventare, en Mazatlán, y que contó con la presencia del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el candidato al Senado de la alianza Todos por México garantizó que va a responder como siempre lo ha hecho.

“Acá estamos todos los candidatos que a ustedes les vamos a deber el puesto. Por eso, primero y antes que a nadie, será a ustedes a quienes les vamos a responder. Lo saben ustedes y lo saben bien. Este es el PRI de la lealtad, el que sabe que en estas elecciones no está en juego cualquier cosa; está en juego el país y el que siempre ha sacado la cara por este país ha sido el PRI”.

Cortesía

Zamora Gastélum, cuya campaña acumula ya más de 350 eventos entre reuniones, recorridos, foros y demás, mostró la energía que le caracteriza al hablar de Osorio Chong, de quien dijo será un sinaloense más en el Senado.



“Aquí está un hombre que ha sido Gobernador de su estado. Un hombre que ha sido Secretario de Gobernación y que va a ser Senador de la República. Y lo dijo la vez pasada que nos visitó: será un sinaloense más en el Senado. Aquí esta Miguel Ángel Osorio sudando la camiseta”.

Mario es un hombre de compromisos y esfuerzo: Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong manifestó que en Mario Zamora ve a un futuro Senador que entregará esfuerzo y mucha dedicación.



“Mario es un hombre de compromisos, de esfuerzo, de dedicación. Juntos vamos a resolver los problemas que tienen las mujeres en Sinaloa.”

El hidalguense comentó que es importante que no crean en las mentiras que dice a cada rato un candidato presidencial.



“Hay candidatos que dicen que todo lo pueden cambiar. Que de la noche a la mañana todo va a ser diferente…la gente sabe que con trabajo, con esfuerzo, con el sudor de la frente, es como se puede salir adelante. No con regalos. Cuando se hace eso puede llegar una desgracia como la tiene Venezuela. No hay ni para papel de baño. Se acabaron al país y hoy están sufriendo generaciones enteras.

No crean en mentiras. Vamos a defender a nuestro país, y eso se defiende con trabajo y con responsabilidad.”

Pucheta será austero y solidario



El aspirante a la reelección como alcalde Fernando Pucheta expresó que él y sus compañeros de coalición mostrarán trabajo y solidaridad.

“Sin duda alguna, haber caminado todos estos días en una campaña muy fuerte, de dar la cara todos los días en las colonias, estableciendo puntos importantes, estamos llegando a la recta final. Y quiero decirles que somos una fórmula comprometida con el trabajo, con la honestidad, con la austeridad y con la solidaridad. Aquí no hay tortas. Aquí no hay comida. Aquí hay corazón y ganamos porque ganamos”.

En el masivo evento también estuvieron Rosa Elena Millán, compañera de Mario Zamora en la boleta; Jesús Aguilar Padilla, coordinador de campaña de José Antonio Meade en Sinaloa; Carlos Gandarilla, presidente estatal del PRI; los suplentes al Senado Heriberto Galindo y Selene Mayorquín y las candidatas a Diputadas Federales y Locales.