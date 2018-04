Asesinan a alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores

Jalisco.- El Presidente Municipal con licencia, de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, Juan Carlos Andrade Magaña habría sido asesinado la noche de ayer sobre la carretera Jilotlán-Tepalcatepec en los límites de Jalisco y Michoacán.

Fuentes confirmaron que Andrade Magaña fue agredido a balazos después de haber acudido a un velorio, el asesinato ocurriría dentro de las primeras horas de este domingo, tras darse a conocer la noticia personal de la Fiscalía del Estado se trasladaron hasta el lugar por aire ubicada en la región sur de Jalisco para realizar las investigaciones y dar detalles oficiales sobre el incidente.

El funcionario había solicitado licencia a su cargo para buscar la reelección por el partido Movimiento Ciudadano.

Ante esto el Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Jalisco, reaccionó en redes sociales al asesinato de Juan Carlos Andrade, donde lamento lo sucedido y externó sus condolencias para la familia de su compañero político.

Me comprometí a abordar el tema de seguridad sólo con propuestas durante la campaña, pero esto ya es demasiado y no puedo quedarme callado, publicó Alfaro Ramírez

Hace un llamado al Gobernado del Estado, exigiendo tanto él como los ciudadanos, seriedad y resultados en materia de seguridad y justicia y le señala que "si no puede deje su cargo"

Jalisco se ha convertido en referente nacional por los asesinatos de activistas y políticos, y recientemente respecto a la desaparición de personas. Esto no puede seguir así. En estas condiciones no se puede hablar de normalidad democrática, en estas condiciones no podemos hablar de un proceso electoral libre.