"Mis retos: seguridad, corrupción y pobreza"

Ciudad de México.- Inmerso en su campaña y con la mira puesta en la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México, adelantó que su plan de trabajo está enfocado en tres ejes, que son, al mismo tiempo, sus retos: seguridad, combate a la corrupción y combate a la pobreza.

En entrevista exclusiva para EL DEBATE, en su casa de campaña, ubicada en la Colonia Roma, de la capital del país, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público consideró que lo más dañino para México en esta decisión que tomarán los ciudadanos el próximo primero de julio sería retroceder, al tiempo que definió su propuesta como la de mayor certeza y rumbo para el país, basada en experiencia y trayectoria.

Vestido con mezclilla y una camisa azul cielo, sin corbata y con las mangas ajustadas, José Antonio Meade habló del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuya obra respalda, y se refirió a la contienda electoral en lenguaje metafórico al afirmar que "ponchará" por tercera vez a López Obrador.

Sobre haber llamado "hijo pródigo" al exgobernador Mario López Valdez en un evento priista, se pronunció a favor de una campaña de suma de voluntades y votos. También negó que en su equipo haya sumas que resten.

El exsecretario de Estado afirma que la seguridad, la corrupción y la pobreza, sus tres ejes de trabajo, tienen como elemento en común el Estado de derecho.

Para una mejor seguridad propone una política transversal en materia de prevención en todos los niveles de gobierno; es decir, pensar cómo el contacto del gobierno con la vida de un ciudadano ayudaría a reconstruir el tejido social. Además, considera necesario evitar que a los delincuentes les lleguen armas y dinero; pero también mejorar las corporaciones policiales, mejor pagadas y con más certeza; y tener una mejor cooperación entre la federación y los estados en materia delincuencial.

Dijo que desde el punto de vista delincuencial hoy vivimos en una especia de torre de Babel, en la que cada estado define los delitos a su leal saber y entender, lo que significa añade que Sonora, Sinaloa y las dos Californias, a pesar de ser la misma región y probablemente el fenómeno delincuencial tenga raíces regionales, definen el delito de manera diferente:

"No importa entonces qué hagamos con la Policía, qué hagamos con los ministerios públicos. Si no hablan el mismo lenguaje, no le vamos a dar buen resultado al ciudadano".