Invita Meade a Ríos Piter a su campaña

Agencia Reforma. CIUDAD DE MÉXICO.-José Antonio Meade pidió al aspirante independiente Armando Ríos Piter apoyar su candidatura presidencial.

Luego de que el INE rechazó el registro de "El Jaguar" como candidato, tras hallarle miles de firmas de apoyo irregulares, Meade dijo que Ríos Piter y sus seguidores han demostrado que tienen una visión innovadora del País y que quieren trabajar en equipo.

En una rueda de prensa en la que no hubo sesión de preguntas y respuestas, el candidato presidencial de la coalición Todos por México dijo que estima y respeta a Ríos Piter.

"Hoy quisiera, de manera particular, reiterar la invitación a la Red Espíritu Jaguar, voces que se han unido hoy en una sola voz con Armando Ríos Píter, a quien conozco, a quien estimo, con quien he trabajado, a quien le tengo respeto, que me parece que refleja justamente los valores de consenso, de unidad, de emotividad que necesita México para salir adelante", dijo Meade.

"Reitero, en esta elección es importante que nos sumemos todos, es importante que todos vocalmente participemos. Y hoy, con entusiasmo, con esperanza, con alegría, extiendo esta invitación que, espero, sea aceptada".

Aunque el Tribunal Electoral federal abrió un periodo de gracia de 10 días para que Ríos Piter acudiera a audiencias al INE a verificar la autenticidad de sus firmas de apoyo, el senador con licencia declinó con el argumento de que el árbitro electoral no le ofrecía las condiciones óptimas.

Meade sostuvo que, a lo largo de su trayectoria, ha confirmado que las soluciones no dependen de un sólo individuo, sino que se deben construir consensos con grupos diversos.

"En esta elección, la solución va a estar en cada ciudadano, y yo creo hoy que todos aquellos que creen en la libertad, que todos aquellos que creen en la democracia, que todos aquellos que creen en la capacidad de emprender, en la ley y en el orden, tienen que tomar partido.