AMLO prepara discurso para no reconocer el triunfo: Moreira

Culiacán, Sinaloa.- El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ya aceptó que va a perder, señaló el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, durante su visita a Culiacán.

“Ya aceptó por primera vez que va a perder. Para qué dice lo del tigre”, dijo a EL DEBATE Rubén Moreira Valdez, quien visitó por segunda ocasión la capital del estado en una semana.

El exgobernador de Coahuila recalcó que el dos veces candidato a la Presidencia de la República prepara el discurso para no aceptar la derrota y no reconocer el triunfo de José Antonio Meade, candidato de la coalición PRI-Verde-Panal.

A pregunta expresa si el PRI hará que pierda AMLO con otros métodos, se limitó a decir que será por medio del voto emitido por el ciudadano. Dijo que el triunfo se tendrá porque Morena maneja dos discursos, uno cuando se está a favor y otro cuando es en contra.

Sin embargo, afirmó que conforme avance la campaña, las posturas serán más claras en relación con lo que conviene a México.

¿Cómo le harán para que levante Meade en las encuestas?

Usted no se preocupe. Meade va a ganar y va a ganar porque llega el momento, tiene que decidir el futuro de los hijos y ponerlo en el barco, ese en el cual va dando tumbos de Ricardo Anaya. Con todo respeto, Andrés Manuel tiene diciendo 30 años que va a ganar, y nunca a gobernado.

¿Cómo va a ganar Meade si la mayoría de los estados los gobierna otro partido?

Porque nosotros ganamos elecciones nacionales y hoy vamos a ganar con Meade.

¿Pero en el 2000 perdieron una elección federal?

Para bien de todos va a ganar Meade, porque a este país hay que darle certeza, de eso es de lo que se trata. Usted cree que con el discurso de Andrés vamos a tener inversión en este estado. Inversión extranjera, nombre, no vuelve nadie, así se lo digo, no vuelve nadie. Y si el señor cree que con la pura inversión pública le da para sacar a un estado como este para adelante, está totalmente equivocado.

Ustedes necesitan inversión, y nosotros los estados del norte somos dinamismo en la economía, eso no se lo da Andrés Manuel, y si no hay empleo, no hay nada en la casa y las cuentas que él saca no le dan para eso, no le dan para nada.

Visita a Sinaloa

El integrante del CEN del PRI sostuvo una reunión con representantes de los Comités Municipales del Revolucionario Institucional, todo con el fin de revisar las estrategias internas del partido, entre ellas los números de la institución política. La semana pasada lo hizo con todos los candidatos priistas, a quienes les dejó consejos.