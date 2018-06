SCJN establece los requisitos para órdenes de aprehensión

México.- La definición de los elementos que constarán en la orden de aprehensión dentro del nuevo sistema de justicia penal, realizada en sesión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 15 de junio del 2018, servirán para agilizar los procesos y que este tipo de documento judicial no únicamente pueda establecerse por escrito, sino que abona a la portabilidad y la rapidez, al poderse manifestar en documentos de audio o video, aseguró el abogado Martín López Félix.

El secretario de Afiliación de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) abundó que las órdenes judiciales de detención son derivadas de audiencias públicas e indagatorias realizadas por el Ministerio Público (MP), suponiendo que no haya una flagrancia del delito: «Para el giramiento de la orden de aprehensión, el juez de control, para el caso que se cita, no necesariamente lo tendrá que hacer por escrito, porque todas las audiencias son orales. Se filma un audio y video ante el MP, que pone los elementos mínimos de la acusación, y el juez autoriza o no autoriza esa orden de aprehensión, de acuerdo con lo que el MP le señala».

Imagen especial

Asimismo, López Félix aclaró que todas las audiencias son registradas diariamente mediante un sistema, por lo que la alteración de esos documentos de audio o video es poco probable.

Agilidad de procesos

«El juez de control tiene que grabar esa audiencia y ahí mismo puede señalar exactamente que se dicte una orden de aprehensión solicitada por el MP contra determinada persona, dando los datos, los pormenores, para la localización». En última instancia —advirtió el legista, el juez hará una narrativa por escrito para dar los discos con los archivos para que la Policía detenga a una persona: «Esa es la finalidad de los juicios orales, dar una celeridad, dar una respuesta al ciudadano que se siente ofendido en sus derechos, quien haya puesto una querella».

Por su parte, Luis Roberto Sánchez Inzunza, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), apuntó que la SCJN atendió a la oralidad que impera en el nuevo sistema de justicia penal, donde el juez de control podrá ordenar que se detenga a un indiciado, siempre y cuando existan los datos que hagan probable que el mismo participó en un hecho calificado como delito.

«Deben establecerse los requisitos mínimos, como son el nombre y el apellido de la persona buscada, y el juez debe entregar una constancia a los aprehensores, que notificarán las orden con sus puntos resolutivos, y entregará además una copia del audio y video para que el sujeto a aprehender tenga el derecho o la oportunidad a imponerse a ese contenido se pueda defender».

Lo relevante —añadió Sánchez Inzunza— es que anteriormente las órdenes de aprehensión se libraban por escrito, mientras que ahora serán orales por los jueces de control.

Negativas

Finalmente, Ramón Velderráin Armenta, vicepresidente de la FAS en la zona norte de Sinaloa, acusó que los documentos de audio o video «podrían ser manipulados», por lo que se decantó por la opción de documentos escritos firmados y sellados.

«Esto podría constituir una violación a los derechos humanos. Imagine que tenga un video, lo puedo editar, y voy a detener a alguien; la autoridad tendrá muchas armas para violentar los derechos humanos de las personas», concluyó.