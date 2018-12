Invitará AMLO a Miguel Barbosa a sumarse a su gabinete

México.- Tras la derrota de Miguel Barbosa en Puebla, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que le dará un "encargo" al ex candidato a Gobernador en su Gobierno.

El Mandatario advirtió que por el momento no visitará esa entidad, pues sigue pensando que la ahora Gobernadora, Martha Érika Alonso, incurrió en prácticas antidemocráticas.

"No voy a ir estos días a Puebla por la situación que prevalece, no sería prudente. Además, yo estoy asistiendo a actos públicos y no es lo más recomendable el que públicamente me acompañe o yo la acompañe o que yo vaya solo, entonces vamos a esperar a ver qué pasa", expresó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Tomás Martínez/Reforma

"Barbosa es un destacadísimo dirigente, tiene todo nuestro respeto, admiración porque ha hecho un gran esfuerzo a pesar de su estado de salud, es una gente vinculada al pueblo cercana a los ciudadanos y lo voy a invitar a participar, pero dependerá de lo que él decida, no sé en qué encargo, porque aquí más que cargos son encargos, nos puede ayudar como muchos otros".

López Obrador expuso que aún no ha terminado de integrar a su equipo, porque considera que debe ir despacio, y garantizando que sea gente honesta la que se integre.

También advirtió que no entrará en formalismos hipócritas para reservarse su opinión sobre lo ocurrido en Puebla, pues es ciudadano.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Martha Erika Alonso en el gobierno de Puebla. | Reforma

Pueden decir: es que usted es el Presidente de México, usted es el titular del Ejecutivo. Sí, pero también soy ciudadano.

"Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática, lo tengo que decir, porque vengo de un movimiento en donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas", afirmó sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de mantener el triunfo a Alonso.

El Presidente insistió en que los organismos como la Sala Superior son conformados por amiguismos, y son el claro ejemplo de respetar la Constitución y las leyes en la forma para violarla en el fondo.

Iniciamos la semana dialogando con los medios https://t.co/lj9R6acam1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 10 de diciembre de 2018

"Hacían una faramalla de convocar a posibles magistrados. Iban ahí muchos, hasta de buena fe, a entregar su currículum, 100, 200, 300 y como son sueldos de 300, 400 mil pesos, 500 mil pesos mensuales, más otras cosas, se acumulaban muchos expedientes. Y, luego, en un buen restaurante, con una buena comida, con buenos vinos, se sentaban los jefes de los partidos", aseveró.

"De ahí, se dividían los cargos, tres para ti, tres para mí y uno, si eran siete, para los restantes, los minoritarios. Y así se integraba. Empezaban a descalificar a todos. Venía la votación, la línea, y salía exacto".