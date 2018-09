Se reúne Miguel Márquez con Ana Quiroga, titular de la CONAVIM

Guanajuato.- En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el pasado 4 de septiembre la Doctora Ana Quiroga Quiroga, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, (CONAVIM), señaló que Guanajuato es un referente a nivel nacional por sus buenas prácticas para atender el tema de la violencia contra las mujeres. Por lo que se reunió con Miguel Márques, gobernador del Estado.

“No queda duda que en esta administración hay importantes logros; el primero de ellos es el trabajo transversal, y establecer una mecánica, a través de la cual, se tuvieron trabajos significativos con la conjunción de los esfuerzos de las distintas dependencias.

“Esto no es nada fácil, si no se atiende la violencia de género desde una estrategia interinstitucional y multifactorial, entonces no se atiende. México tiene mucho que aprender de la experiencia de Guanajuato con este equipo de trabajo gubernamental y el acompañamiento de las organizaciones”.

La Comisionada de CONAVIM agregó que en el Estado de Guanajuato no se puede dar un paso atrás y la próxima administración debe seguir trabajando en los siguientes escalones.

Erradicar la violencia contra la mujer, es un compromiso firme, serio y que no queda sólo en el papel; es un tema de convicción qué logra cambios significativos para que las mujeres tengan un principio de igualdad, expresó por su parte el Gobernador Miguel Márquez Márquez,

Y resaltó que para que se haya avanzado en el tema, fue fundamental el trabajo conjunto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que permite que Guanajuato cuente con un marco jurídico

moderno para la protección de los derechos de las mujeres, para la igualdad y el acceso a una vida libre de violencia.

Se tipificaron como delitos la violencia política contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual y el acoso callejero.

La violencia familiar se persigue de oficio y no procede en Guanajuato el uso de medios alternativos para solucionar controversias de este tipo de violencia, enumeró el mandatario estatal.

La defensa de los derechos de las mujeres ha sido y es una de las máximas prioridades del Gobierno del Estado, puntualizó el Mandatario.

Esta acciones obedecen a la perspectiva de género como un eje transversal para la toma de decisiones en el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa de Gobierno, lo que lleva a Guanajuato a ser la segunda entidad con más recursos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y disminuir las brechas de desigualdad; es un presupuesto que supera más de 3 mil 500 millones de pesos.

El Ejecutivo aseguró que la transición política administrativa no frenará el desarrollo que se ha ganado en este Consejo porque ya es una política de estado que se ha abrazado por convicción y va más allá de lo que se pueda pensar, por eso, se han dejado bases sólidas para el desarrollo de estrategias, programas y acciones, que promuevan el respeto al derecho de las mujeres y el acceso a un entorno libre de violencia.

No podemos bajar la guardia y debemos estar atentos a las nuevas formas de violencia que se dan contra las mujeres, es un tema donde tenemos que analizar cada fenómeno, tratarlo, ser preventivos; pero sobre todo, cero impunidad ante ello, exhortó el Gobernador.

Por su parte, Verónica Cruz, Directora del Centro Las Libres, resaltó que como organización peticionaria decidieron conscientemente acompañar con su experiencia y conocimientos la realización de las recomendaciones propuestas por el grupo de trabajo que analizó la solicitud de alerta de género, para aportarle a las mujeres y las niñas guanajuatenses la construcción de un ambiente libre de violencia, al mismo tiempo reconoció que en Las Libres nunca han lucrado con el

problema de la violencia contra las mujeres, ni se ha partidizado los asesinatos de Mujeres, siempre ha tenido un interés legítimo y ha aportado sus propios recursos técnicos, humanos y económicos para hacer avanzar los derechos de las mujeres en Guanajuato.

En la Sesión estuvieron presentes Montserrat Paulina Serna Torres, Diputada del Congreso del Estado; María Claudia Barrera Rangel, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; José Raúl Montero de Alba, Procurador de los Derechos Humanos; Gustavo Rodríguez Junquera, Secretario de Gobierno; Ma. de Lourdes Casares Espinosa, Presidenta del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Anabel Pulido López, Directora General del IMUG.

Así como María Isabel tinoco Torres secretaría de la transparencia y rendición de cuentas Álvar Cabeza de Vaca Appendini, Secretario de Seguridad Pública, entre otros secretarios de estado, funcionarios y representantes de organizaciones civiles.