"El Mijis" denuncia agresión en San Luis Potosí

Ciudad de México.- El diputado electo de San Luis Potosí Pedro Carrizales, conocido como "El Mijis", acusó este domingo un atentado en su contra.

A través de Facebook, el candidato postulado por Morena y PT relató que mientras manejaba su auto el conductor de otra unidad intentó provocarle un accidente.

"Hace un par de horas sufrí un atentado iba circulando por el Río Santiago cuando un automóvil se me empareja y los ocupantes me empiezan a gritar palabras altisonantes", narró.

Al ver está situación entré en alerta y aceleré para perderlos; ellos me avientan el carro para que hacerme chocar, lo cual no pudieron pues me subí por el puente del Eje Vial para llegar afuera de la Procuraduría de San Luis y ya no me siguieron.

El próximo legislador señaló que hay quienes tienen miedo de que el pueblo gobierne.

"Yo sólo se que nuestro proyecto representa saben que somos pueblo y tienen miedo que seamos la puerta para mucha gente para que esa gente se atreva a participar en la vida política y quitar ese monopolio que existe en todo el país", dijo.

"!Sigo vivo¡ y sin miedo, gracias a Dios porque como dijo mi próximo Presidente: cuando se lucha por la justicia no hay nada de que temer. Agradezco a la gente que me cuida y me protege hasta la victoria siempre ¡Somos muchos y ellos lo saben!", finalizó.