No más inseguridad, tráfico y agua para todos: Arriola

Ciudad de México.- En su registro como candidato a jefe de gobierno del PRI prometió mano firme contra la delincuencia, no más marchas para evitar el tránsito en la ciudad y descalificó a sus oponentes Barrales y Sheinbaum.

Mikel Arriola aseguró que desde el primer día de su gobierno, castigará con mano firme a los delincuentes que roban a los capitalinos en la calle, en el transporte, en sus casas y en los comercios; producto de los gobiernos corruptos de Morena y PRD.

Mikel Arriola. Foto: Cortesía.

Ordenamiento de las marchas: ¡No más caos por manifestaciones!. ¡No más afectaciones de unos pocos contra millones de ciudadanos!, enfatizo el priista en su discurso.

Dijo que es indispensable poner orden a las marchas para reducir el tráfico, disminuir los niveles de contaminación y que las familias de la capital tengan más tiempo para convivir con sus hijos.

De acuerdo con el candidato, la inseguridad, economía, movilidad y servicios públicos, se encuentra en un estado crítico, por lo que demanda un cambio urgente.

Como ciudadano preocupado por el lugar que me vio nacer y crecer, no quiero seguir siendo testigo de este desastre, de cómo nuestra ciudad se derrumba. ¡Capitalinos, no podemos quedarnos de brazos cruzados!, agregó.

Afirmó que tendrá cero tolerancia contra los corruptos, y se asegurará que sobre ellos caiga todo el peso de la Ley, como en el caso de Alejandra Barrales quien, dijo, ha sido parte del mismo gobierno que trajo el desorden a la ciudad, como Secretaria de Turismo, Secretaria de Educación e incluso como presidenta del PRD.

Mientras que a Claudia Sheinbaum, denunció por no haber sido capaz de responder por las vidas perdidas después del sismo, al no asistir a la comparecencia que le solicitó la Asamblea Legislativa. Claudia, si no te conmueves ante una tragedia de esta naturaleza; ¡mucho menos vas a responder por las vidas de todos los capitalinos!, agregó.

Dijo de sus oponentes a la jefatura de gobierno, Barrales del PRD y Sheinbaum de Morena.

Como parte de la corrupción que tanto ha dañado a la capital, Mikel también se refirió al delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado quien dijo permitió a los traficantes de la droga infiltrarse con la autoridad. También mencionó a los diputados Leonel, Luna Mauricio Toledo y Jorge Romero quienes en complicidad se apoderaron del dinero del Fondo de Reconstrucción para los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. A Marcelo Ebrard le exigió aclarar por qué pagó 41 mil millones de pesos por la Línea 12 del Metro.

Refirió que como consecuencia de la inseguridad, la Ciudad hoy padece otros problemas, entre ellos el de la competitividad donde la CDMX es la opción número 31 para invertir, instalar empresas y generar empleos. Nadie quiere venir a este lugar inseguro y lleno de complicaciones para los empresarios.

El abanderado priista refrendó su compromiso con las familias capitalinas para proteger la vida desde el momento de la concepción, fortalecer y promover la figura del matrimonio, así como defender el bienestar de los niños capitalinos bajo una adopción responsable.

Ellos necesitan de un padre y una madre para un desarrollo pleno. Que quede claro, ¡no es un derecho de nadie adoptar a un niño, sino es derecho del niño ser adoptado y protegido por una familia!, reafirmó. Añadió que a los capitalinos nunca se les consultó sobre estos temas y que es importante que no sea un funcionario el que decida sobre las familias. Hay que consultarlos y que expresen su opinión, declaró.

Mikel hizo una pausa en su discurso, y celebró que el Tribunal Electoral haya autorizado recientemente la realización de los debates en este periodo de inter campaña, y de inmediato se dirigió a los representantes ahí presentes de los medios de comunicación, para decirles: convoco a los medios de comunicación para que organicen los debates y de una vez le digo que cuenten conmigo para participar, dijo.

El ex director del IMSS mostró también su preocupación porque el porcentaje de homicidios se elevó un 68 por ciento en los últimos 20 años, por lo que urgió que las autoridades hagan una mayor inversión en Seguridad Pública, más cámaras de vigilancia, una mayor presencia policiaca y la profesionalización de los cuerpos de seguridad

En cuanto al tema de movilidad, dijo que no es posible que los capitalinos sigan atrapados en el tráfico, perdiendo tiempo, pero sobre todo calidad de vida, por ello, planteó poner orden a las marchas o manifestaciones públicas. Esta medida, destacó, repercutirá en beneficio de la salud de los habitantes y de sus visitantes.

También prometió inversión en transporte público eficiente y sustentable, en lugar de privilegiar exclusivamente el uso de vehículos particulares. Priorizó en construir 100 kilómetros de Metro adicionales y la creación de un circuito exterior.

Ante las cifras de que el 50.80% de los capitalinos han reportado falta de agua en sus hogares y siete Delegaciones son focos rojos debido al altísimo nivel de desabasto, el aspirante a gobernar la capital dijo que se debe superar la escasez del suministro y que, con una adecuada infraestructura hidráulica, ningún capitalino sufrirá por falta de agua en sus hogares.

Previamente el presidente del Comité Directivo del PRI en la CDMX, Francisco Olvera, quien presentó la solicitud oficial de registro del candidato ante el Instituto Electoral de la Ciudad, dijo: nosotros cumplimos con todos los requisitos y confiamos en la imparcialidad, capacidad y autonomía de este órgano electoral.