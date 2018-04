Increpan a "El Bronco" en mercado de San Luis Potosí

México.- Jaime Rodríguez fue increpado ayer por simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí.

"¡Es un honor luchar por Obrador", y "¡Fuera Bronco!", corearon los seguidores del abanderado de Morena cuando el candidato presidencial independiente recorría el Mercado República.

Cuando arreciaban las protestas, el equipo de Rodríguez cortó la transmisión en vivo en Facebook.

Al encontrarse con tres personas que portaban máscaras de sus contrincantes: López Obrador, el candidato del PRI, José Antonio Meade, y el panista Ricardo Anaya, El Bronco cuestionó a quien personificaba al tabasqueño que se niegue a renunciar al financiamiento público y que tenga 18 años viviendo del dinero del pueblo.

Al que portaba la máscara de Meade le reclamó por subir la gasolina y al de Anaya sólo le preguntó por qué hablaba francés.

Rodríguez también hizo alusión a su propuesta de cortar las manos a los corruptos.

Antes de que cortaran la transmisión por Facebook, entre gritos de apoyo a López Obrador, el aspirante independiente recorrió el mercado y saludó a locatarios y ciudadanos.

Los partidos políticos estuvieron hundiendo a #México durante años, pero hoy se les acabó la fiesta porque los mexicanos tomaremos las riendas del país. Si estás de acuerdo súmate y dale clic aquí -> https://t.co/UXuNFFrvpT pic.twitter.com/4c6cZIoSoh — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 28 de abril de 2018

En entrevista posterior, El Bronco comentó que no haría caso a quienes fueron mandados a protestar.

"No me importa que me griten, finalmente no gritaron nada malo, gritaron que AMLO Presidente, pues está bien, yo no votaría por Andrés Manuel nunca", dijo.