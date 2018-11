Buscará Morena modificar ley que promueva matrimonio igualitario

México.- Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, anunció que presentará una iniciativa para modificar la Ley del Servicio Exterior con el objetivo de que parejas del mismo sexo que radiquen en el extranjero puedan contraer matrimonio.

De esta manera, dijo el legislador, se buscará erradicar y combatir la discriminación que padecen las personas que integran la comunidad LGBTTTI.

En un comunicado, Monreal detalló que su iniciativa establece que, en el ejercicio de sus funciones como jueces del Registro Civil, los Jefes de Oficinas Consulares deberán autorizar y expedir actas de matrimonio, independientemente del sexo de los contrayentes.

Habrá un presidente, #AMLO, que no actúa en el terreno de la ortodoxia política, y que tampoco se intimida por la presión mediática. Error estratégico de quienes lo plantean. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 25 de noviembre de 2018

Monreal explicó que, asimismo, se establece de manera expresa la obligación de que la autoridad consular, al fungir como juez del Registro Civil, observe los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Monreal precisó que, a efecto de dar cumplimiento con tales disposiciones, el régimen transitorio, de la iniciativa que presentará esta semana, establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá hacer las adecuaciones reglamentarias, normativas, administrativas y demás disposiciones que correspondan, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Ricardo Monreal. Foto: Reforma

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado recordó que en meses recientes han sido revelados casos en los que, funcionarios que prestan sus servicios en representaciones de México en el exterior, se han negado a aceptar la solicitud de mexicanos que viven fuera del País y desean contraer matrimonio con personas del mismo sexo.

El pasado 19 de octubre, agregó, el Poder Judicial de la Federación dictó una sentencia en favor de las parejas mexicanas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio vía consular, arguyendo que, conforme al artículo 1 de la Constitución mexicana, las autoridades deben interpretar la ley de la manera "más extensiva cuando se trate de derechos protegidos".

Los poderes formales y fácticos que han actuado en #México suponen que la transición es igual que en otras ocasiones, y que todo se mantendrá inalterable. Creo que se equivocan. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 25 de noviembre de 2018

El coordinador puntualizó que dicha sentencia corresponde a los criterios sobre la materia que ya fueron establecidos en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los que se ha dispuesto que no existe motivo constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, señalando que no hacerlo configura una doble discriminación al privar a las parejas homosexuales de los beneficios materiales y expresivos que se obtienen con dicha institución.

El senador sostuvo que, al negar tales solicitudes, los funcionarios del Servicio Exterior contravienen los principios establecidos en la Constitución, así como los compromisos de México con el mundo en materia de derechos humanos.