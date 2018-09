Morena 'mete freno'; pactan austeridad sin tocar apoyos legislativos

México.-Coordinadores parlamentarios en Cámara de Diputados anunciaron una reducción del 28 por ciento en las remuneraciones de los legisladores, pero sin tocar la dieta de 74 mil pesos netos ni los apoyos parlamentarios por otros 74 mil pesos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, presumió que se ha pactado por unanimidad una reducción de 36 mil en los costos por diputado.

Mario Delgado. Foto: Reforma

Dicha disminución viene de la cancelación de los contratos en los seguros de gastos médicos, seguros de vida y de separación, fondo de ahorro, vales de comida y gasolina, explicó en conferencia de prensa, acompañado de todos los coordinadores parlamentarios.

Dijo que este es un primer acuerdo de austeridad y que estarán a revisión otros apoyos que reciben los legisladores.

Reconoció que no se toca la ayuda de transporte a los diputados, las tarjetas IAVE que reciben para no pagar peaje en las autopistas del País, el aguinaldo de 40 días ni las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios para su operación administrativa.

A la fecha, las fracciones reciben al mes 132 mil pesos por diputado, cantidad que se multiplica por cada integrante que tengan.

"Ahorita no podemos cambiarlas (las subvenciones), pero eso no implica que no las vayamos a revisar. Este es un primer acuerdo. Estamos cumpliendo con la austeridad", afirmó Delgado.

Mario Delgado. Foto: Reforma

"Lo que se está planteando aquí, que era el compromiso de tener mayor austeridad, es el ajuste que se está haciendo a la remuneración mensual de los diputados a partir de quitar lo que son claramente privilegios que se tenían".

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, admitió que el ajuste que presentan en los ingresos de los legisladores es sobre el salario íntegro, no respecto a las percepciones en efectivo.

