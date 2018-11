Denuncian ante PGR millonarios desvíos a favor del PRI en 2006

México.- Integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fepade el desvío de 650 millones de pesos que hicieron siete estados a empresas fantasmas para financiar las campañas electorales del PRI en 2016.

El secretario general de Acuerdos del partido, Jorge Álvarez Maynez, informó que presentaron ante la PGR esta denuncia tres días antes de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México ante la posibilidad de que se perdone a los responsables.

Si es cierto que sólo se va a castigar a los corruptos que tengan procesos abiertos, aquí le estamos diciendo al Presidente electo que queremos que se investigue a estos corruptos, señaló.

Jorge Álvarez Maynez. Foto: Reforma

Para el ex diputado federal, esta revelación hecha por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) demuestra que los desvíos del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, no es un caso aislado, sino un modus operandi del PRI.

Es un grave crimen que los recursos de los mexicanos se utilicen en esquemas de compra del voto y mapacheo del PRI, lamentó el senador Samuel García.

A su vez, la senadora Verónica Delgadillo aseveró que esta acción no es un acto de revancha, sino de justicia porque los políticos corruptos merecen estar en la cárcel.

Antes de que entre en vigor la amnistía a políticos corruptos, denunciamos en la PGR a los involucrados en la Operación Zafiro, documentada por @MXvsCORRUPCION.



El modus operandi que detectó @Javier_Corral en Chihuahua se replicó en 8 estados y se desviaron más de $800 millones. pic.twitter.com/tVnp6Q0Moa — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) 28 de noviembre de 2018

De acuerdo con MCCI, autoridades de 7 estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasmas vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal para campañas electorales del PRI en 2016.

De esta cifra, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y los otros 400 a desvíos, hasta ahora no revelados, en otras 6 entidades.

En diciembre de 2017 fue revelado el mecanismo, operado con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray.

En aquella revelación se mencionó el uso de cuatro empresas fantasma.

Presentan queja contra AMLO

Los senadores de MC, Verónica Delgadillo y Samuel García, presentaron una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por presunta promoción personalizada con recursos públicos.

La legisladora consideró que una violación a la Constitución es que en el censo de los programas del próximo Gobierno federal se entregue una revista con el nombre del próximo Mandatario.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Daniel Aguilar/Reforma

"El Artículo 134 de nuestra Constitución dice que toda propaganda o publicidad tiene que ser totalmente institucional y no se puede utilizar el dinero público para promover la imagen de un funcionario público", expresó.

Refirió que la promoción del tabasqueño también pone en inequidad a los candidatos de los comicios extraordinarios, como el que está en proceso en Monterrey, Nuevo León.