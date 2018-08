Municipios reprueban en transparencia y en deuda

México.- México presenta una de las tasas más bajas de recaudación por impuesto predial entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En contraste, el gasto de los gobiernos municipales en nuestro país ha crecido en un 68.9 por ciento entre 2004 y 2015.

El promedio de recaudación del impuesto predial como porcentaje del producto interno bruto (PIB) entre las 45 naciones de la OCDE arroja un porcentaje de recaudación del 1.0 por ciento; mientras que en EUA se recauda el 2.5 por ciento, y la República mexicana percibe únicamente el 0.15 por ciento de este gravamen, una tarea ligada a los niveles municipales del gobierno.

Imagen especial/ Con información de IMCO

En este sentido, entre los estados mexicanos que más perciben predial como porcentaje de su PIB destacan Querétaro (0.71 por ciento), Quintana Roo (0.65 por ciento) y Baja California Sur (0.64 por ciento); mientras que los menos favorecidos son Aguascalientes (0.04 por ciento), Zacatecas (0.05 por ciento) y Campeche (0.05 por ciento), de acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM),emitido por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

Deuda

El gasto municipal promedio nacional durante el año 2016 ascendió a 218 millones de pesos, y, conforme al IIPM, hay 25 municipios en el país que concentran hasta el 52 por ciento de la deuda, lo cual suma hasta 23 mil 879.2 millones de pesos (fechado al 30 de septiembre del 2017). Son 707 municipios los que conservan una deuda que suma 45 mil 306.7 millones de pesos, con un saldo promedio de 64.1 millones.

Las quince municipalidades (o delegaciones) más endeudadas de México, conforme al IMCO, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Registro Público Único, son Tijuana (Baja California), Guadalajara (Jalisco), Monterrey (Nuevo León), Hermosillo (Sonora), León (Guanajuato), Benito Juárez (Ciudad de México), Mexicali (Baja California), Zapopan (Jalisco), Tonalá (Jalisco), San Nicolás de los Garza (Nuevo León), Nuevo Laredo (Tamaulipas), Culiacán (Sinaloa), Solidaridad (Quintana Roo), Ecatepec de Morelos (Estado de México) y Guadalupe (Monterrey).

Esto en un contexto donde el Congreso del Estado el pasado 20 de julio aprobó un nuevo préstamo a Culiacán por el orden de 347 millones 239 mil pesos, con esto, sumando tres deudas, serían aproximadamente mil 800 millones, tanto la deuda a corto plazo, a largo plazo y el crédito, aseveró en días pasados José de Jesús Ochoa García, tesorero del Ayuntamiento de la capital sinaloense.

En este rubro, el estudio del IMCO muestra que los municipios más endeudados per cápita son Cozumel (Quintana Roo), con 4 mil 415.9 pesos por habitante; Solidaridad (Quintana Roo), con 3 mil 284.95 pesos por habitante; y Nogales (Sonora), con 2 mil 316.03 per cápita.

Préstamos en la ley

Sobre los niveles de endeudamiento, Jorge Sánchez, economista y docente de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), explicó que deben atravesar estudios de factibilidad que son revisados por los Congresos locales, por lo que estos números evidenciarían un saldo a favor: «No es malo el financiamiento, se contempla dentro de la ley de ingresos de las entidades, municipios o de la federación. Se le presta al que pueda pagar, ese es el criterio, lo que arrojaría que estos municipios, entre los que se cuenta Culiacán, tienen solvencia».

El académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) también recalcó que el financiamiento debe destinarse a obras bien sustentadas: «Hay obras suntuosas que muchas ocasiones quedan como elefantes blancos. Los presidentes municipales perdieron la brújula. Ellos tienen la obligación de proporcionar luz, seguridad pública y quieren hacer obras trascendentales para pasar a la historia y ganar elecciones comprometiendo los dineros, dejan un agujero muy grande en los presupuestos futuros e injustificados. Las finanzas no son personales, sino del pueblo», concluyó el exdirector de la Unidad Académica de Negocios de la UAS.

Foto: juliangvm/Pixabay

Transparencia en el gasto

El economista Sánchez Sandoval subrayó a EL DEBATE que los altos niveles de deuda se deben a la nula capacidad de recaudación, así como a la carencia de mecanismos de distribución presupuestal por parte de la federación y de cada uno de los estados.

Sánchez recordó que tras la primera derrota presidencial en las urnas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2000 se generó una «anarquía» en las finanzas de los gobiernos locales: «Se empezaron a poner candados a las finanzas porque los gobernadores estaban haciendo lo que les viniera en gana, por eso algunos gobernantes se pasaron en el apartado de la corrupción. Tiene que establecerse un orden constitucional en el gobierno municipal y estatal, un mejor manejo de la administración pública. Hubo una pérdida de conceptos de la función pública: derroches, altos sueldos, gastos operativos suntuosos», reconoció el también maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

«Los municipios deberían buscar una iniciativa de ley donde lo que se recabe por el uso de los recursos municipales se quede, en una proporción, para ellos. Un ejemplo, las plantas termoeléctricas del norte de Sinaloa generan una gran cantidad de recurso que no ven, cada municipio hace una aportación para la riqueza nacional que debería devolvérsele. Los estados deberían perseguir lo mismo», platicó.

Asimismo, Sánchez Sandoval abogó por la repartición de los ingresos de empresas derivados de compañías como los casinos para las arcas municipales: «Los gobiernos estatales han implementado aprovechamientos a través de multas y recargos, así como derechos. En algunos lugares, cada que se quiere tramitar un acta de nacimiento, arroja los pagos del predial; igual no es suficiente», planteó.

Distribución de la riqueza

En este orden de ideas, el educador financiero Rajid Luna Cruz recalcó a este medio que la mayor parte del gasto en los municipios compete a gastos de operación o servicios personales, lo cual inhibe el margen de operación para ejecutar obra pública: «Pudiera ser que en algunos estados, como en Baja California y Baja California Sur, tengan a mucha gente trabajando dentro de sus municipios, eso preocupa porque incide en el rubro de la obra pública; debería ser más importante destinar recursos al alcantarillado, al bacheo de calles y obra», profundizó.

El economista se decantó, en última instancia, por la creación de mecanismos que garanticen una correcta distribución de la riqueza: «Hay que crear un nuevo modelo que busque la equidad. Hay muchos estados que se verían beneficiados por su sana recaudación, pero no cumplen con los criterios poblacionales. Los actuales cálculos no generan que los municipios y los estados quieran recaudar más: si tienen más población, les toca más dinero y caen en un conformismo».

De manera proporcional, Luna manifestó que Nuevo León y la Ciudad de México son de las entidades que mejores niveles observan en materia de impuestos; sin embargo, el Estado de México mantiene mejores prerrogativas por parte del gobierno federal. Inclusive, este recurso no va etiquetado: «Las participaciones federales tienen la característica de que el estado y el municipio las pueden utilizar para lo que quieran, no van encaminadas a algo, lo que genera que no haya equidad», indicó.