Atacan a candidata de Morena tras declaración sobre lactancia

Puebla.- Nayeli Salvatori Bojalil, aspirante a la diputación federal por Morena ha desatado polémica por un video que realizó y compartió en redes sociales, en donde critica a una mujer por amamantar a su bebé delante de su marido.

En dicho material, que tiene una duración poco más de cuatro minutos y se titula “La chichi amamantadora”, narró el incómodo momento, como lo llama, cuando una mujer sacó su pecho para alimentar su bebé mientras su esposo se encontraba en el mismo lugar.

“Yo estaba en un parque y una señora se sacó su ‘chichi amamantadora’ y me pareció hermosa. El ped.. fue que de repente llegó mi esposo y me sentí súper incómoda (…) porque yo no quería que mi esposo viera otra 'chichi' que no sea la mía”, dice en el video, el cual cabe destacar, lo hizo público en junio del año pasado, sin embargo usuarios lo retomaron y se ha vuelto viral, provocando todo tipo críticas.

La polémica locutora dijo estar a favor de la lactancia, pero siempre y cuando se taparan para no incomodar a las personas que estuviesen a su alrededor.

Yo sé que sueno retrograda, pero por mucho que esté lactando no deja de ser una ‘chichi’, reiteró.

De acuerdo con información de El Informador, no era la primera vez que la aspirante poblana era blanco de críticas, pues en el 2015 generó polémica luego de decirle a una mujer que “no tenía ovarios” por no denunciar que su marido la agredía.

Si quieres que tu marido no se distraiga con una chichi amamantadora en el parque, regálale #MéxicoBizarro. https://t.co/hAZ3xZeSkw — Alejandro Rosas (@arr1910) 21 de marzo de 2018