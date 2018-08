Nestora Salgado respalda el despenalizar drogas

Ciudad de México.- La senadora electa por Guerrero, Nestora Salgado, respaldó que el próximo Gobierno federal busque despenalizar el consumo de las drogas.

Ayer, Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación, anunció que planteará a la ONU una pauta interpretativa de los tratados internacionales en materia de drogas para flexibilizar las reglas de su combate y avanzar hacia la despenalización en México.

Nestora Salgado. Foto Agencia Reforma

Al respecto, Nestora Salgado, quien fuera comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, advirtió que la violencia entorno a las drogas ha sido la responsable de muchas muertes en México.

"Tenemos que apoyar la propuesta (de despenalizar las drogas), tenemos que buscar formas de evitar tanta muerte, son la causa que nos han ocasionado tanta muerte en México, entonces, al despenalizarla yo creo que se evitaría", comentó.

La droga nunca va a dejar de existir, pero siento que ha sido una de las más grandes causas de lo que está pasando en nuestro País.

Agregó que a la par de la despenalización debe existir un trabajo con la educación de los niños, desde casa hasta en las escuelas, para concientizarlos de los efectos de las drogas.

"Por ejemplo, yo, a mi edad, no le pruebo mariguana, no le pruebo cocaína, porque me lo enseñaron en mi casa", dijo.

La futura legisladora de Morena también respaldo la propuesta que envío al Congreso federal su Estado natal para legalizar la amapola con fines medicinales.