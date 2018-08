Nestora Salgado solicita ayuda; pedirá protección especial

México.- La senadora electa de Morena, Nestora Salgado, adelantó que solicitará protección especial para su seguridad.

Precisó que aún evalúa si la pedirá al Senado o a la Presidencia de la República.

En el marco de una reunión plenaria de los próximos legisladores de Morena y el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la ex policía comunitaria de Guerrero dijo que se siente insegura.

Afirmó que durante la campaña electoral fue muy expuesta.

Espero que sí (me asignen seguridad), mi caso es diferente, me expusieron muchísimo, entonces, quisiera pensar que sí me podrían proporcionar seguridad; lo tengo que comentar con el coordinador (Ricardo Monreal) y con el propio Andrés, declaró.