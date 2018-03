López Obrador declara sobre polémico video de la "Niña Bien"

México.- Tras la aparición del polémico video de la Niña Bien que invita a votar "por ya sabes quién", que fue publicado en redes sociales el pasado 18 de marzo, Andrés Manuel López Obrador abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia" declaró al respecto planteando su postura, asegurando que el partido que abandera no ordenó su realización.

Tras culminar una ceremonia de guardia en la que el morenista encabezó en compañía de Claudia Sheinbaum en el Hemiciclo a Juárez la mañana de ayer, el tres veces aspirante a Los Pinos dijo que:

¿Le gustó el video de La Niña Bien? – le preguntaron al abanderado, por lo que respondió.

-Sí lo vi, lo vi… sí está bien eh, lo de La Niña Bien.

¿Pero Morena no lo mandó a hacer?

-No, no… pero se vio mucho, por algo será, afirmó.

Horas después de que se hiciera viral dicho video, Morena en Jalisco dio a conocer su postura afirmando que no coinciden con lo que el material muestra.

"No compartimos las ideas, ni la forma vulgar en que se expresan. El video NO es parte de la campaña. No proviene de Morena ni de su coordinación de campaña en este estado", se lee en el comunicado.

A su vez la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) de donde dice ser estudiante Almudena Ortiz, compartió una publicación en redes aclarando que la institución desautoriza el uso de su nombre para contenidos relacionados con propaganda electoral.

El ITESO se deslinda del contenido y del video que circula en redes sociales como “niña bien invita a votar por ya sabes quién”. La universidad desautoriza el uso de su nombre en cualquier contenido relacionado con propaganda electoral y reitera su respeto por todos los partidos. — ITESO (@ITESO) 19 de marzo de 2018

El video tiene una duración de dos minutos con 43 segundos y hasta el día de hoy a alcanzado más de 320 mil visitas.