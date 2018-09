No bajarán sueldos fijos de funcionarios públicos: Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que los candidatos de Morena hicieran el compromiso de bajar los sueldos a los funcionarios públicos, el próximo alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreriro, detalló que se quitarán los bonos y prestaciones excesivas, pero no bajarán los sueldos fijos.

Respecto a la declaración de Mario Delgado Carrillo, coordinador de la bancada de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, quien informó que no habrá reducción de sueldos por falta de acuerdo, Estrada Ferreriro puntualizó que en su administración tampoco aplicará esta promesa, de modo que los sueldos quedarán como están: "normales".

"Se trata de ahorrar el presupuesto. Si un funcionario gana lo normal, ¿por qué hay que bajarle?", señaló.

El presidente municipal electo afirmó que no hay razones por las que se deba recortar el sueldo a los diputados en tanto no rebase el sueldo del presidente de la República y, en cuanto al suyo, dijo que no lo bajará si es uno "normal", es decir, de alrededor de 50 mil pesos quincenales.

"Si es un sueldo normal, no se tiene por qué bajar, lo que se tiene que bajar son los bonos y las prestaciones, celulares, viajes, gasolina; no hay que confundir salario con las prestaciones, ésas son las excesivas", finalizó Estrada Ferreiro.