No todos los políticos somos iguales: Mario Zamora

Los Mochis, Sinaloa. La imagen de corrupción con la que cargan los políticos ha permeado incluso en quienes tienen una hoja de vida transparente, como es el caso de Mario Zamora, quien manifestó que no todos son iguales.

“En lo personal creo en Dios y sé que no hizo a nadie igual. Entiendo que la gente está enojada y que diga que todos los políticos somos iguales; que todos son tranzas, flojos, que no sirven para nada. Y entiendo también que les moleste que no cumplen, que prometen y que no hacen nada. Pero creo que es una verdadera injusticia que digan que todos los políticos somos iguales”.

Añadió que no todo ha sido malo y que, de a poco, se ha generado desarrollo.

“Hemos ido avanzando. No podemos negar que hay cosas que se han hecho bien. Quien venga y diga que todo está mal, miente, y también miente a aquel que diga que todo está bien. Yo lo que quiero pedirles es que nos analicen, nos juzguen y vean quien sí tiene la fuerza de hacer que las cosas pasen.”

Foto: Cortesía

El aspirante al Senado de la alianza Todos por México protagonizó una reunión con empleados de la empresa Dassa. Y frente a ellos aseguró que el PRI apostó por personas que tienen una trayectoria intachable, porque sabe que la sociedad está cansada de aquellos que sólo quieren enriquecerse a manos llenas.

“El PRI entendió que tenía que poner candidatos preparados, honestos y que supieran trabajar por la gente. Por eso puso a José Antonio Meade, a quien conozco hace 15 años y que sin pertenecer a ningún partido ha estado en puestos importantes de distintas administraciones federales porque es un hombre que sabe dar buenos resultados. Sé que vive acorde a lo que ha ganado en su vida. Es el único de los que buscan la Presidencia que ha hecho público cuánto tiene, cuánto gana, cómo vive y lo ha certificado. Si en verdad quieren a este país, contraten a José Antonio Meade. Yo me encargo de que si él es Presidente, a Sinaloa le vaya requetebien”.