Saturan Oficina de Atención de AMLO en Palacio Nacional

Ciudad de México.- Molestos y llenos de hartazgo, ciudadanos acusaron que en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República prevalece la desorganización, además de que es inconcebible que desde el mediodía dejen de atender a la ciudadanía.

Al igual que sucedió ayer, dicha oficina, ubicada en Palacio Nacional, dejó hoy de recibir personas desde las 12:00 horas, con la finalidad de atender, de manera personalizada y por lo que resta del día, a todos aquellos ciudadanos que llegaron antes de ese punto.

La señora Laura González, quien alrededor de las 14:00 horas acudió a la dependencia a entregar un par de currículos, ya no pudo ser atendida personalmente, lo cual desató su enojo.

Administradora Pública de profesión, consideró que la Oficina de Atención Ciudadana ha quedado rebasada ante cientos de solicitudes que no corresponden al Gobierno Federal, sino a gobiernos estatales o locales.

A eso se suma, dijo, una desorganización total y una incapacidad de la Oficina, encabezada por Leticia Ramírez, de explicarle a la ciudadanía que las solicitudes de becas, apoyos a discapacitados y a adultos mayores corresponden a otras dependencias.

"Hay mucho desorden, yo creo que en casa de transición había más orden, y se ponen sus moños, que 'ya ahorita cerró, que ya hay mucha información', ¿por qué? Porque hay mucha información, no quisiera decir basura, pero que no debería entrar aquí", aseveró.

"Me dicen que mañana venga temprano y seguro será lo mismo, se están saturando de información, yo veo que esta Atención Ciudadana es un embudo grandísimo, está rebasada y son tantas las cosas que qué garantía tengo yo como ciudadano de que no agarren esos papeles y se tiren a la basura".

Si bien la Oficina de Atención Ciudadana dejó de recibir a ciudadanos desde el mediodía, debido a la alta afluencia de personas con solicitudes, al final accedieron a recibir algunos documentos y currículos, pero sin ofrecer atención personalizada.

Para la señora González eso no es garantía de nada, pues, dijo, todos esos documentos no reciben folio y es probable que sean amontonados y desechados.

A José Daniel Hernández, de Bahía de Huatulco, Oaxaca, le molestó, además de que no pudo ser atendido, el hecho de que le hayan adelantado que ahí no se entregan de manera directa apoyos económicos al campo.

"Ya me está decepcionando López Obrador, porque dijo que no iba a dejar solos a los pobres, yo quiero un apoyo que necesito y me dicen que no, que vuelva mañana y que además no tienen dinero", recriminó.

En tanto, pese a que Luis Hernández López, quien aseguró ser presidente en el sureste del Movimiento Ecologista Mexicano, sí fue atendido, reconoció que hace falta personal y que la oficina sea más eficiente, pues estuvo esperando desde las 11:00 horas hasta las 13:30 a que un funcionario le recibiera sus documentos y lo escuchara.

Resaltó, no obstante, que ya dentro del recinto un funcionario de la dependencia le recibió su documento -una carta donde le pide a López Obrador ser parte de algún proyecto de protección medioambiental- y lo escuchó durante 20 minutos.

"No diría 'muy buena' pero sí fue buena [la atención], lo que sí es que, como te digo, hace falta más personal", mencionó.