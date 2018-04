Promete Verde terminar con desánimo en Zapopan 

En un mitin a pleno sol en la plaza de El Colli, con un centenar de simpatizantes, el candidato ecologista Alejandro Cárdenas arrancó su campaña rumbo a la Presidencia Municipal.

El aspirante prometió llevar sus batallas civiles por el medio ambiente, el desarrollo urbano y los derechos humanos ahora desde la función pública; aseguró también que no tolerará que más áreas verdes sean dañadas por la voracidad inmobiliaria de la actual Administración.

"No vamos a permitir que nos sigan robando la seguridad ¿O están conformes con los que se dicen ciudadanos y nos tienen sumidos en la oscuridad? ¿O quieren vivir tranquilos? (...) Muchos de ustedes me conocen, saben que no soy político, que no he sido parte de ningún Gobierno y saben también que estoy comprometido con trabajar y servirles y eso lo refrendo el día de hoy", manifestó el ex presidente.