Partidos son factor en el índice de votación

Sinaloa.- La elección del nuevo presidente o presidenta de México es lo que llama más la atención de la ciudadanía para votar este primero de julio, según dirigentes de partidos, analistas políticos y activistas consultados por esta casa editorial, en relación con el análisis de abstencionismo en elecciones para alcaldes publicado por EL DEBATE.

Sin embargo, en los municipios rurales, el abstencionismo no ha rebasado el 50 por ciento en las últimas cinco elecciones para elegir alcalde. Incluso, del 2004 al 2016 —periodo que se analiza—, en zonas como Choix, Badiraguato, Mocorito y Cosalá ha disminuido notablemente. Una tendencia a la baja, aunque en menor medida, también se ha observado en Angostura, San Ignacio y El Fuerte. Siendo la capital Culiacán el municipio con más abstencionismo y Cosalá el de menor en la elección a alcaldes pasada.

Analistas consultados indicaron que el hecho de que la abstención al voto sea menor en esas zonas no implica una cultura política avanzada. Comentaron que el voto corporativo y una percepción paternalista de que los políticos sean la solución a sus problemas económicos y sociales son aspectos que influyen para que la población en esas latitudes tome parte en los comicios locales.

Prevén mayor participación

De todos los municipios, Cosalá es donde el abstencionismo ha disminuido drásticamente.

Durante el periodo que se estudia, la lista nominal subió de 6 mil 239 a 8 mil 028 votantes. En contraste, la abstención al voto descendió más de 10 por ciento, ya que en 2004 se observó 42.5 por ciento de no participación ciudadana; mientras que en el último proceso electoral hubo 32.4, con una tendencia a la baja desde hace diez años.

En Choix y Badiraguato, el abstencionismo también ha tenido una propensión descendiente, disminuyendo casi 10 por ciento del 2004 al 20016. En ese mismo periodo, San Ignacio y Mocorito igualmente mostraron menos abstención al voto.

«Yo considero que en esta elección se van a rebasar las expectativas de afluencia a las urnas», comentó Sebastián Zamudio, dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, quien también dijo que los partidos políticos están haciendo su trabajo para convencer a la ciudadanía de salir a votar el primero de julio, principalmente a través de las propuestas, destacó.

«Esta no es una elección cualquiera, esta es una elección que marca un precedente porque es una elección concurrente», subrayó el dirigente del partido albiazul.

«Ya que inicien las campañas locales, el próximo 14 de mayo, esto le va a dar más dinamismo a las campañas, le va a dar un mayor impulso en el caso del Partido Acción Nacional y su coalición, le va a hacer mucho más efectivo todavía, toda vez que los candidatos en lo local son los que van a despertar ese entusiasmo ante la ciudadanía, y esto se va a ver reflejado hacía las candidaturas al Senado, la Presidencia de la República y diputados federales», resaltó Zamudio.

José Antonio Ríos Rojo, dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que hay un alto nivel de abstencionismo, en el cual tiene que ver el tipo de candidatos o las propuestas que llamen a la ciudadanía a interesarse en el proceso electoral.

En las próximas elecciones, Ríos Rojo vislumbra un bajo nivel de abstencionismo comparado con el que hubo en las elecciones pasadas a las alcaldías, que fue del 60.5 por ciento en el 2016 para elegir alcalde de Culiacán: «Yo creo que en esta elección el abstencionismo va a ser menor del 40 por ciento porque se nota que hay interés, sobre todo en las campañas presidenciales», expresó.

Para Claudia Morales, quien está a la cabeza del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Sinaloa, los candidatos de ahora tienen una tarea complicada, pues tienen que convencer a quienes no han acudido a las urnas en los últimos procesos electorales:

«Efectivamente, en 2016 y en 2015, aquí en Sinaloa se dio un alto porcentaje de abstencionismo», indicó, lo cual lo liga a una crisis en los partidos políticos.

Espejismo electoral

Tanto Murillo como Ríos Rojo y Morales expusieron que al unirse la elección federal junto con las elecciones locales para diferentes cargos hace que exista la posibilidad de que haya más participación en las elecciones: «La inquietud de los sinaloenses actualmente es la Presidencia de la República», comentó Murillo, aseverando que la gente está más interesada en las elecciones federales que locales y que serán un factor determinante para que el abstencionismo baje. Ríos Rojo mencionó: «Yo creo que va a votar más gente por dos razones, porque es una elección presidencial; y dos, porque aparte es una elección concurrente que no solo se está compitiendo por puestos locales, sino también por federales». También dijo que en esta ocasión se avisora un triunfo para la izquierda en la Presidencia de la República, generando interés en las votaciones que vienen.

Aunque el índice de no participación es menor en los municipios rurales, eso no quiere decir que sea mayor el número de votos en esas zonas en comparación con municipios como Culiacán, Guasave, Salvador Alvarado, Mazatlán y Ahome: «Es muy poca población en la zona rural, todo está concentrado en las grandes ciudades. Entonces, en cuanto a número, es mínimo. Por ejemplo, el 60 por ciento en un municipio chico serían 60 personas; mientras que en Culiacán ese promedio tendría una cantidad mucho mayor de miles de votantes», explicó Martín Mendoza, analista político.

José Manuel Luque indicó que la tendencia puede ser engañosa, ya que es común que en los municipio rurales haya una gran participación, «pero en términos de la participación electoral exclusivamente; en las ciudades hay participación no electoral en mayor medida y no se reduce a la jornada de votos. Una sociedad políticamente participativa se organiza en asociaciones no gubernamentales, que no se da en los municipios pequeños», comentó. Esta apreciación coincide con lo expresado por Saúl Lara, quien comentó que en las ciudades hay participación política, pero la ciudadanía ya no considera a los partidos como medios de solución, por eso optan por enfocar sus esfuerzos en organizaciones civiles.

José Manuel Luque señaló que uno de los factores por los que hay más participación en los municipios rurales es porque tienden a ser más corporativos: «Ahí hay mayor marginación, y ahí normalmente hay mucho mayor impacto de las redes clientelares que desarrollan los partidos», ya sea los que están en el gobierno o los que tienen recursos políticos, económicos y humanos. «Eso lo utilizan en la jornada electoral para mover gente para que vayan a votar», explicó. José Manuel Luque comentó que el voto en las zonas rurales no tiene definiciones ideológicas, sino que se van con quien les ofrece más: «Las estructuras hacen su trabajo, por lo cual el comportamiento de la gente puede variar. Lo que ha sucedido en los últimos años es que ese voto corporativo, que por muchos años le perteneció al PRI, ahora está más con el PAS».

Viejas prácticas

El voto en los municipios marginados se define por el costo-beneficio: «Si el PAS puede brindar mayores servicios que el PRI, el voto iría en esa tendencia. Eso explica una mayor participación en la zonas rurales», subrayó José Manuel Luque.

Martín Mendoza también comentó que en los municipios con poco desarrollo la gente vota por quien en las campañas les da más: «Ya se perdió el voto campesino. Las organizaciones tradicionales ya no funcionan igual, pero los ciudadanos se siguen yendo por quienes más les ofrezcan».

Indicó que otra de las razones por las cuales la gente vota más en los municipios con poco desarrollo es precisamente la condición en que se encuentra: «En la zona rural sí responden en las elecciones porque es donde forjan sus expectativas de mejoría», comentó Martín Mendoza.

«Siguen esperanzados en que los candidatos les solucionen los problemas, aunque les han fallado una y otra vez, precisamente por eso ha habido alternancia en los municipios. No hay convicción política, pero sí esperanza de que las cosas cambien», señaló.

«En la zona rural todavía se siguen aprovechando de la gente. El día de las elecciones es cuando un mayor número de brigadas recorren la zona rural para que prácticamente la lleven de la mano para que voten por tal o cual partido. Las llevan a votar y eso mejora el porcentaje de participación», explicó Zepeda.

Saúl Lara también refirió que en los municipios pequeños y con poco desarrollo los partidos tienen más facilidad de convencer a la gente de que vaya a votar por problema de tipo económico, analfabetismo y otras necesidades: «La mayor participación en las zonas rurales es aparente porque ahí se atascan las urnas, pero con acarreos, fraudes, malos manejos seccionales. Esos son parte de los fraudes electorales, donde se falsifican actas, firmas, se sobrellenan las urnas», indicó.