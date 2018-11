EPN se despide de marinos en Oaxaca

Oaxaca.- Con un reconocimiento por el papel que jugaron en la lucha contra el crimen organizado, el presidente Enrique Peña Nieto se despidió de los marinos.

"Ustedes, como marinos o soldados de la patria, pueden y deben sentirse orgullosos de haber cumplido con su deber en uno de los momentos más difíciles que nos tocó vivir en este sexenio.

"La sociedad también valora su inigualable colaboración en el esfuerzo nacional para mejorar las condiciones de seguridad en beneficio de las familias y comunidades del país", afirmó.

Frente a decenas de altos mandos en la conmemoración del Día de la Marina, el primer mandatario insistió en que las Fuerzas Armadas se transformaron en su sexenio.

Incluso, argumentó, por ello se le puso nombre de "Reformador" al buque que abanderó este viernes.

"Los valores que los unen y los identifican me alentaron, me guiaron y me inspiraron a dar siempre lo mejor de mí en el cumplimiento de mis deberes y responsabilidades", apuntó.

