¿Continuidad del apoyo 65 y más o pensión universal?

México.- La propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de crear la pensión universal para adultos de 68 años y más que cuenten o no con algún otro apoyo económico ha provocado ya discusiones en el Congreso federal y ha desatado también la crítica y los cuestionamientos de la oposición. Los motivos de lo anterior son el incremento de la edad que plantea, al pasar de 65 años a 68 para poder acceder a los beneficios de gobierno.

Hasta hace unos días, Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, abundó más sobre el tema al señalar que los recursos para financiar dicho proyecto se obtendrán a través del combate a la corrupción y de reencauzar los programas sociales que ya existen con la finalidad de evitar posibles duplicidades.

Imagen especial/EL DEBATE

En tanto se concreta, funcionarios de la oposición, como Mario Zamora, senador de Sinaloa electo por el PRI, lanzó cuestionamientos y pugnas sobre la iniciativa.

Zamora indicó a EL DEBATE que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto los apoyos para adultos mayores se implementaron a partir de los 65 años y no de los 70 años y más, que mantenía el gobierno de Felipe Calderón. Teniendo en el entendido, con base en estudios económicos y según los diagnósticos de la ONU y el propio Coneval, que los 65 años es la edad en la que se considera a un adulto mayor.

Con la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, de pasar ahora de 65 a 68 años, el funcionario dijo que la bancada del PRI pugna a que no se incremente la edad. Indicó que habría muchos mexicanos que hoy ya están registrados en los padrones de Sedesol, de los que van a cumplir 65 años, que se quedarían sin el apoyo; por otro lado, indicó que, al volver el programa universal, pierde, para su ver, el origen y la razón del mismo.

«Llama la atención que un gobierno que se dice de izquierda, de un gobierno que se dice con gran sentido social, por un lado deja por fuera una gran cantidad al incrementar la edad y, por otro lado, está pensando, el ingeniero Carlos Slim es mayor de 68 años, entonces ¿él también al hacerlo universal va a poder recibir su pensión de mil 600 pesos? ¿Será justo que los mexicanos le estamos regalando mil 600 pesos al ingeniero Carlos Slim? Yo creo que no», sentenció.

Sobre las iniciativas presentadas para el nuevo gobierno, agregó que es importante la seriedad, el conocimiento, el estudio y los argumentos sólidos: «Yo creo que eso pasa a veces cuando hay ocurrencias, cuando no sabes dónde estás parado, cuando no conoces a profundidad los programas», sostuvo.

Mario Zamora además habló de lo que él, en su trabajo de gobierno, haría con respecto a los apoyos para adultos mayores. En primera instancia —dijo— modificaría el programa abriendo el candado para todos los adultos que reciben pensiones muy bajas y dándole la oportunidad de recibir dicho apoyo, ya que actualmente lo prohíbe: «Abriría ese candado, y, los que reciben una pensión de un salario mínimo de dos o muy baja, que sí puedan recibir el programa, y no de manera universal, donde el ingeniero Carlos Slim pueda estar recibiendo mil 600 pesos regalados cada mes de parte de todos los mexicanos», comentó.

En respuesta

Sin embargo, diputados federales de Sinaloa explicaron al EL DEBATE lo que ha incitado ya a mesas de discusión en la Cámara Alta y planes junto a las próximas secretarías de Bienestar, Trabajo y Prevención Social.

Olegaria Carrasco, diputada electa por el Distrito 6 de Sinaloa, puntualizó que la propuesta de AMLO trata de dignificar la vida del ciudadano. Explicó que la gente que ya está en el programa de 65 y Más va a continuar, y no se va a quitar el apoyo, al igual que a los adultos de 66 o 67 años: «Se van a integrar al programa porque ya estaba el programa establecido, no se va perjudicar absolutamente a nadie. Ellos también se van a incluir en el programa», aseguró.

Asimismo, indicó que se plantea rescatar a gente que tenga 65 años y que por conflictos de intereses no se incluyeron en el padrón: «Hubo gente de los diferentes lugares que no se anotaron porque no eran priistas, no eran panistas, los que hacía que en el padrón no los anotaban y quedaban fuera de este rubro. Hoy se va a rescatar esa gente que tenga 65 años, pero por esas condiciones», sostuvo.

Vía telefónica desde la Ciudad de México, agregó que el programa primero va a cubrir a todas aquellas personas de las zonas más alejadas, de la zona rural, de la gente que viva en extrema pobreza.

Sobre abarcar incluso a las personas que ya tienen otra pensión, reiteró las palabras del presidente electo al señalar que no se va a discriminar a nadie: «Ellos también tienen el derecho, pero va a haber condiciones diferentes. Estamos esperando que llegue ya bien cómo van a estar los formatos y ya para salir adelante».

Dijo que para esta semana se tienen previstos los formatos que plantea la iniciativa para iniciar los censos de población, y deberán estar listos en dos meses y medio, ya que inician un proceso de verificación para corroborar que en realidad existan esas personas: «Que no nada más sean personas fantasmas, como se ha había hecho anteriormente, y que se haya llegado a todos los rinconcitos y toda la gente tenga acceso a esto, entonces tenemos dos meses y medio para terminar, arrancar con esos censos, y, a partir del primero de diciembre, ya estar en condiciones; primero de enero, que se les haga su primer apoyo a los adultos mayores», comentó

A su vez, Casimiro Zamora Valdez, electo diputado federal por el Distrito 04 de Sinaloa, explicó que la idea de que se cortaran los apoyos a los adultos mayores de 65 años que ya están en el padrón de beneficiarios ha sido una confusión al asegurar que eso, ya discutido en Cámara Alta, se ha descrito como apoyo ininterrumpido. En el aspecto de los 68 y Más, que propone la pensión universal, explicó que va a ser para las regiones que viven de una manera más «holgada», donde no tienen necesidades económicas, para darle así prioridad a los adultos mayores de las comunidades indígenas, de ejidos, rancherías, comisarías, aéreas serranas, «para que no quede ninguno sin darle el apoyo; sigue el 65 y Más, pero para las regiones pobres, y lo del 68 en adelante va a ser para áreas, regiones o ciudades donde la gente tenga un mejor modo de vida», sostuvo.

Asimismo, mencionó que esa es la regla que se está analizando; sin embargo, dijo que todavía deben discutirlo en el presupuesto de la ley de egresos para 2019, y a partid de ahí continuar con el tema de la pensión universal: «Se dio una discusión cuando se presentó la propuesta, pero esa propuesta no está acabada, tenemos que ver los pro y contra», reafirmó.