Perfila AMLO consulta por NAIM en octubre

México.- El virtual Presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que una vez que se tenga el estudio completo sobre las opciones para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), éste será difundido para que se abra un debate técnico y luego realizar una consulta ciudadana a finales de octubre.

En su conferencia de prensa, el político tabasqueño aprovechó para pedir a los medios de comunicación que apoyen, a partir del 15 de agosto y hasta el 15 de octubre, abriendo espacios para el debate técnico sobre las opciones.

De modo que una vez que todos los mexicanos conozcan que hay tres opciones, ya cuando se tenga la información completa, se va realizar a finales de octubre una consulta para que sean los mexicanos los que decidan qué debemos de hacer, dijo.

"Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar, y la tónica del nuevo gobierno va a ser preguntar, consultar, porque el pueblo es sabio, no es cierto de que el pueblo no sepa de estos asuntos, no es cierto lo que dicen que la política es asunto de los políticos, eso es falso, la política es asunto de todos"

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

López Obrador sostuvo que se trata de un asunto delicado y por eso se consultará.

También dijo que la consulta puede ser organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) o por una organización civil con gente de prestigio.