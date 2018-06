Perredistas llegan al Ángel al cierre de campaña de Barrales

Ciudad de México (Agencia Reforma).- Cientos de perredistas y aliados del Frente comienzan a llegar al Ángel de la Independencia para el cierre de campaña de Alejandra Barrales.

Por el evento, el ciclotón en Paseo de la Reforma se mantiene interrumpido en la glorieta donde se colocó un templete para el cierre, donde también participará el candidato presidencial Ricardo Anaya, a las 10:00 horas.

Sobre la vialidad se colocaron letreros con los nombres de las delegaciones Coyoacán, Iztapalapa e Iztacalco para que sean llenados con personas de la coalición.

También se concentraron en el Monumento a la Revolución trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la CDMX, quienes fueron citados desde las 09:00 horas, por sus dirigentes para apoyar en el cierre donde también participará su líder sindical, Juan Ayala, quien aspira a ser diputado local.

"Nos citaron hasta las 9 y ya son las 9", comentó uno de los agremiados reunidos, quien se identificó como José Antonio Flores.

"Apenas acabo de llegar pero aproveché para echarme un cafecito".

En dicho punto de encuentro, se repartieron banderas del PRD a los trabajadores.

Simpatizantes de Mariana Gómez del Campo también acuden al evento.

Además, bomberos de distintas estaciones fueron movilizados al cierre de campaña de la candidata a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales.

Durante este fin de semana, los coordinadores sindicales han ordenado a los elementos sindicalizados a que extremen su apoyo.

Uno de los vulcanos, que pidió el anonimato, explicó que su coordinador sindical les dijo que estaban invitados al cierre de campaña de la frentista.

Sin embargo, añadió, de no ir y anotarse en las listas correspondientes se arriesgan a castigos.

Nos invitaron según, pero nos dijeron que tenemos que ir porque si no ya sabemos qué pasa. Aunque no le vayamos al PRD tenemos que apoyarla y no les importa nada, si no queremos no importa, debemos ir, comentó.