Pide AMLO no excluir a aspirantes independientes

Ciudad de México.- Los aspirantes independientes a la Presidencia de México deben de estar en la boleta electoral del primer de julio hayan o no cumplido con la recolección de firmas solicitadas por el Instituto Nacional Electoral, externó el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado en la conmemoración del 80 aniversario de la Expropiación Petrolera, en particular sobre Jaime Rodríguez "El Bronco" y Armandi Ríos Piter que no reunieron el número de firmas solicitadas, el tabasqueño dijo: yo opino que todos deberían de participar, y que sea la gente la que decida en las urnas, que sea el pueblo el que decida.

Consideró que el INE debe de ser más flexible con todos, porque "con algunos es más laxo y con otros no".

Insistió que todos los aspirantes deben de tener las mismas oportunidades y que definitivamente sean los ciudadanos los que decidan en la elección. En este sentido, dijo que el INE debe apegarse al principio constitucional de que todos los ciudadanos tienen el derecho a votar y ser votados.

“Yo no estoy a favor de que excluyan a nadie que todos participen, que todos estén ahí, en la boleta, y que sean los ciudadanos los que decidan libremente”, añadió.

A ser cuestionado por las miles de firmas apócrifas presentadas por los aspirantes independientes, en particular de El Bronco y Ríos Piter, López Obrador recomendó que el caso de encontrarse alguna irregularidad debe de ser turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de que decida en cada uno de los casos.

En su opinión, deben de aparecer como candidatos independientes a la Presidencia de México: Armando Ríos Piter, Jaime Rodríguez Calderón, Pedro Ferriz de Con y Margarita Zavala, incluso María de Jesús Patricio, vocera del Consejo Indígena de Gobierno.

En sentido estricto, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia comentó que de aplicarse el mismo criterio entonces José Antonio Meade y Ricardo Anaya, no deben de participar porque están acusados de desvíos y corrupción.

Entre otros comentarios, López Obrador dijo que: “se van a revisar todos los contratos que se han firmado en este tiempo y uno por uno se van a someter a un análisis para ver si cumplen con los requisitos legales y para que además no sean contratos producto de la corrupción, que no sean contratos manchados por la corrupción, no queremos contratos como los de Odebrecht”.